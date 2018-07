Orban: Declaraţiile premierului Ungariei - jignitoare şi grave; somăm Guvernul să ia atitudine

Liberalii condamnă declaraţiile premierului Ungariei cu privire la Centenarul Marii Uniri şi somează Guvernul să ia atitudine oficială faţă de acestea, a afirmat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

"PNL condamnă declaraţiile premierului Viktor Orban care reprezintă o jignire la adresa sentimentului românilor într-un an în care românii sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. Aceste declaraţii sunt total deplasate, au un caracter neprietenesc şi sunt cu atât mai jignitoare şi mai grave cu cât au fost făcute pe teritoriul României. Somăm Guvernul să ia atitudine oficială faţă de aceste declaraţii şi să nu tacă în mod complice atunci când avem de-a face cu declaraţii care pun la îndoială dreptul cetăţenilor români de a sărbători Centenarul Marii Uniri şi de a considera acest an ca un an extrem de important în care împlinim 100 de ani de la realizarea Marii Uniri", a transmis Orban, la Parlament, după şedinţa conducerii liberale.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară "Tusvanyos" de la Băile Tuşnad, că pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezintă "un moment festiv".

"Acum 100 de ani România a intrat în epoca modernităţii. Înţelegem că, din punctul lor de vedere, acesta este un moment festiv, dar să înţeleagă şi ei că pentru noi nu e un moment festiv şi rugăm să privim faptul că România modernă, de 100 de ani, nu ştie ce să facă cu acel fapt că aici trăiesc peste un milion de unguri. Ştiu că în Bucureşti se spune că secuimea nu există, eu sunt de acord cu lozinca UDMR care spune că a existat şi atunci când România modernă nu a existat încă. Şi, cum privesc în jur, secuimea va exista şi atunci când toată Europa se va fi aplecat în faţa islamului. Oferta noastră, deci e către toţi vecinii noştri, deci şi către prietenii noştri români, în loc să negăm realitatea, ceea ce nu e raţional, mai bine să considerăm această realitate ca o resursă. Privim Transilvania ca o resursă, vrem o secuime puternică, o maghiarime mai puternică (...) fiindcă asta va însemna şi pentru România o resursă. Asta e calea pe care trebuie să păşim, să vrem numai", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale. AGERPRES