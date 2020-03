Orban, despre candidatul la Primăria Capitalei: Aș fi preferat să putem câștiga cu un candidat PNL

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, duminică seara, că ar fi preferat un candidat PNL la Primăria Capitalei, dar crede că Nicușor Dan, pe care liberalii au decis să îl susțină, are 99% șanse să câștige.

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat că a solicitat o cercetare sociologică înainte să anunțe candidatul pe care PNL îl susține pentru Primăria Capitalei.

„Noi am făcut un sondaj foarte amplu în București. Aș fi preferat să putem să avem garanția că vom câștiga cu un candidat al PNL. Și avem cinci candidați pe care i-am testat, care fiecare are șansa să câștige, dar nu oferă garanția 100% că va câștiga. Există o tendință de divizare a electoratului ne-PSD și nu poți să știi care e evoluția în campanie și noi am și trăit 2016, când PNL a făcut niște greșeli, după decizia mea de a renunța în urma începerii dosarului penal, s-au bâlbâit cu Marian Munteanu, l-au desemnat pe Cătălin Predoiu, care la sacrificiu a acceptat”, a spus Ludovic Orban, la postul B1Tv.

Orban crede că Nicușor Dan are șanse de 99% să câștige.

„PSD are primar in funcție, au o clientelă politică care s-a dezvoltat în perioada asta, un aparat pe care îl folosesc politic și din cauza asta trebuie tratată cu foarte multă seriozitate bătălia pentru București. După părerea mea, are 99 la sută șanse de a câștiga”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a anunțat joi că PNL face un sacrificiu și trece peste dorința de a avea candidat propriu la Primăria Capitalei, însă are încredere că Nicușor Dan va avea datele necesare ca să asigure „o guvernare locală performantă”.

(sursa: Mediafax)