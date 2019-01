​​​​​​​Orban despre candidatura lui Cioloş la europarlamentare: Suntem într-o democraţie, oricine vrea să candideze poate să candideze

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referindu-se la candidatura fostului premier Dacian Cioloş la alegerile europarlamentare, că oricine vrea poate să candideze, subliniind, însă, că "problema este şi cu ce program vine, cu ce experienţă vine în spate".



"Suntem într-o democraţie, oricine vrea să candideze poate să candideze, problema este şi cu ce program vine, cu ce experienţă vine în spate, cu ce afiliere politică la nivel european vine în spate, iar, din punctul meu de vedere, PNL este partidul care are cu adevărat capacitatea de a îmbunătăţi imaginea României la nivel european şi de a susţine interesele României la nivel european", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Executiv al PNL, întrebat dacă intrarea lui Dacian Cioloş în cursa pentru europarlamentare încurcă în vreun fel partidul la aceste alegeri.



Fiind întrebat dacă PNL ia în calcul un "pact de neagresiune", având în vedere că pentru alegerile europarlamentare vor exista mai multe formaţiuni de dreapta cu candidaţi proprii, el a spus: "Cu siguranţă, de altfel vedeţi foarte bine că, cel puţin la nivelul actorilor politici din Parlament, a formaţiunilor de opoziţie, există un dialog, o cooperare, o coordonare a acţiunilor, care va funcţiona şi în alegerile pentru Parlamentul European, sunt convins că va funcţiona şi pentru alegerile prezidenţiale".



"La urma urmei, cel puţin obiectivul PNL este acela de a arăta în aceste alegeri pentru Parlamentul European că PSD nu mai are nicio legitimitate pentru a conduce România şi pentru a se mai afla la guvernare", a mai declarat Orban.



Fostul premier Dacian Cioloş susţine că a fost dificilă decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an, dar a realizat că "trebuie să începem să ieşim din ceaţa toxică pe care unii vor să o aştearnă peste ţară".



"Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificilă. (...) Agenda acestor indivizi care au capturat ţara, care vor să decidă cum trăim, cum gândim, cum ne va arăta viitorul nu este şi nu poate fi agenda noastră. (...) Trebuie să începem să ieşim din ceaţa toxică pe care unii vor să o aştearnă peste ţară. (...) Fiecare dintre noi are datoria de a se trezi din coşmarul acesta şi de a se implica fără teamă. Dezinteresul sau retragerea din faţa acestor politicieni nocivi nu este o soluţie. Pentru mine, alegerea de a candida la europarlamentare este un astfel de pas. După ce am înţeles că nu contează ce vor spune, că indiferent ce voi face oricum vor zice nişte enormităţi şi minciuni, am stat şi am cugetat la ce ar fi mai bine", a scris Dacian Cioloş, sâmbătă, pe Facebook. AGERPRES