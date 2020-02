Orban, despre deficitul excesiv: România nu are de suferit atât timp cât prezintă CE un plan de reducere a deficitului

Premierul interimar Ludovic Orban susţine că România nu are de suferit din perspectiva declanşării procedurii de deficit excesiv atât timp cât prezintă Comisiei Europene un plan prin care arată că aduce deficitul sub 3% într-o perioadă de timp rezonabilă, cu nişte măsuri aferente, care să convingă forurile europene.



"Avem procedură de deficit excesiv declanşată de deficitul lor şi de bomba cu ceas care ne-au lăsat-o în braţe (guvernarea PSD - n.r.) din cauza cheltuielilor dezmăţate pe care le-au provocat şi ei continuă să genereze cheltuieli ştiind limpede că nu există resurse bugetare suplimentare. Asta e iresponsabilitate", a declarat Orban, marţi, într-un interviu la Gândul live.



Întrebat când va intra România în procedură de deficit excesiv, în luna martie sau în luna mai, el a spus: "Procedura de deficit excesiv o hotărăşte Comisia Europeană".



"România nu are nimic de suferit atât timp cât noi prezentăm Comisiei Europene planul prin care arătăm că aducem deficitul sub 3% într-o perioadă de timp rezonabilă, cu nişte măsuri aferente, care să convingă Comisia Europeană. Nu este absolut nimic, nu plătim niciun leu", a afirmat Ludovic Orban.



Cât despre "împrumuturile ministrului Finanţelor", Ludovic Orban a arătat că nu ministrul împrumută, ci acestea sunt făcute în numele statului.



"Atât timp cât guvernarea PSD a generat un deficit de peste 4% normal că ai nevoie să te împrumuţi. Dacă sunt cheltuieli mai mari decât veniturile nu ai de unde să suporţi cheltuielile respective dacă nu te împrumuţi. Cheltuielile nu le-am provocat noi, toate cheltuielile bugetare sunt provocate de reglementările adoptate de guvernarea PSD, nu de noi. Ei au provocat toate aceste categorii de cheltuieli. (...) Noi am redus cheltuielile, am încercat să menţinem anumite cheltuieli într-un cadru rezonabil, astfel încât să nu dăm drumul la o creştere rapidă a deficitului bugetar aşa cum şi-a dorit PSD. (...) Noi ne împrumutăm pentru că am fost obligaţi de guvernarea PSD şi cheltuielile nesăbuite pe care le-au declanşat ei fără să aibă venituri, dar ne împrumutăm mult mai ieftin decât ei. Costul finanţării, de când ne-am aşezat noi la putere, datorită unei calmări a inflaţiei, datorită unei încrederi a mediului financiar-bancar, datorită unei încrederi a mediului de afaceri în guvernarea noastră, se şi vede - ei s-au împrumutat cu 4,6%, noi ne-am împrumutăm cu 3,3% la diferenţă de mai puţin de un an. Despre ce vorbim? Cum să acuzi Ministerul Finanţelor? Păi, Ministerul Finanţelor dacă nu se împrumută nu poate să facă faţă cheltuielilor, nu poate să plătească contractele, pensiile, salariile în sectorul public, nu poate să facă faţă cheltuielilor în conformitate cu legile care sunt în vigoare", a declarat prim-ministrul interimar.

