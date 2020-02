Orban, despre producerea de mașini electrice în România: Este nevoie de un parteneriat între producători şi Guvern

Prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, vineri, la fabrica Ford din Craiova, că pentru a putea crea un stimulent în începerea producţiei de maşini electrice în România trebuie să existe un parteneriat foarte serios între producători şi autorităţile guvernamentale.



"Am discutat de noua orientare în politica europeană, de pactul verde şi de posibilele consecinţe. Aici în mod clar pentru a putea crea un stimulent în începerea producţiei de maşini electrice (n.red. în România) cu siguranţă trebuie să existe un parteneriat foarte serios între industrie, între producător şi autorităţile guvernamentale", a spus Orban după ce a vizitat fabrica Ford.



Premierul a precizat că pentru a demara această posibilă producţie a unor automobile electrice sau hibride sunt determinanţi mai mulţi factori, printre care se află şi dezvoltarea unei infrastructuri de staţii de încărcare electrică, pentru care există şi posibilitatea de a utiliza fonduri europene pentru a dezvolta o reţea pentru utilizarea maşinilor electrice.



Orban, care a efectuat un test-drive cu noul model Ford Puma fabricat la Craiova şi a participat la o "cursă" cu ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a mai afirmat că a vizitat prima oară fabrica de automobile din Craiova.



"Am vizitat secţia de montaj, care m-a impresionat atât prin dotările extrem de moderne, prin gândirea fiecărei operaţiuni, prin faptul că este în continuă îmbunătăţire, într-o permanentă perfecţionare care duce la creşterea calităţii, la scăderea costurilor şi la o manevrare mai uşoară din punct de vede al angajaţilor în realizarea diferitelor operaţiuni. Ford a investit 1,5 miliarde euro în România, construind o fabrică foarte modernă, care are o contribuţie majoră la dezvoltarea economică a zonei şi a României, care e pe locul doi ca exporturi între companii. Prin tot ce putem face vom încuraja o astfel de investiţie care este în beneficiul atât al companiei, cât şi al dezvoltării economice a României", a mai afirmat premierul.



Acesta a mai declarat că a discutat cu oficialii Ford despre îmbunătăţirea infrastructurii de transport, despre drumul expres Craiova-Piteşti, de tronsonul de autostradă Piteşti-Sibiu, care închide coridorul IV pan-european, dar şi despre posibila finanţare pe programul Connecting Europe Facility a legăturii pe autostradă între Craiova şi Lugoj, care să facă legătura cu coridorul IV pan-european, precum şi despre simplificarea procedurilor şi reducerea timpului de aşteptare la graniţe, pentru a creşte competitivitatea fabricii Ford din România.



Preşedintele Ford România, Ian Pearson, a afirmat că anul acesta este unul special pentru companie, deoarece pentru prima dată produce două vehicule în acelaşi timp la în secţiile fabricii din Craiova - Ford EcoSport şi noul Ford Puma, iar în plus a adăugat la motorul ecoBoost de 1 litru şi o versiune mild-hybrid.



"Domnul premier a condus noul Ford Puma şi a avut o "cursă" cu domnul ambasador. Suntem foarte încântaţi să vedem că noul Ford Puma este deja livrat în Europa pe măsură ce ne aflăm în pragul lansării comerciale a acestui model. Feedback-ul pe care l-am primit de la primii noştri clienţi şi de la unii reprezentanţi ai presei auto care au condus noul Puma este fantastic. Ford Puma construit exclusiv la Craiova a obţinut punctaj maxim de 5 stele în cadrul testelor de siguranţă Euro NCAP şi este prima maşină produsă în România cu tehnologie hibridă integrată. Ford Craiova nu doar produce vehicule excelente, ci şi mult premiatul motor EcoBoost de 1 litru pe care îl livrăm la fabricile noastre de asamblare a vehiculelor din Europa şi Asia", a spus Pearson.



Din delegaţia guvernamentală care a vizitat vineri fabrica Ford din Craiova au mai făcut parte ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ionel-Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Nicolae-Bode, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, ministrul Tineretului şi Sportului, Marian Ionuţ Stroe.

