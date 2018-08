Orban, despre rectificarea bugetară: Când nu reuşesc să pună mâna pe nişte instituţii, le faultează la buget

Bogdan Iurascu/Intact Images

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că creşterea produsului intern brut anunţat la rectificarea bugetară adoptată de către Guvern nu este solidă pentru că se bazează pe creşterea preţurilor, el criticând şi reducerea bugetului unor instituţii.



"Au tăiat de la instituţii care nu sunt sub controlul lor. Ei de fapt îşi doresc să captureze statul român şi atunci când nu reuşesc să pună mâna pe nişte instituţii, le faultează la buget. În primul rând eu nu am înţeles de ce rectificarea bugetară nu a fost prezentată de ministrul Finanţelor. Văzând ceea ce a citit Viorica Dăncilă, am început să înţeleg de ce ministrul Finanţelor nu a prezentat el. Probabil domnul Vâlcov dacă îi dădea să citească lui Eugen Teodorovici, probabil se mai ..., pe când Viorica Dăncilă a înghiţit pe nemestecate. Sunt câteva lucruri aici care pe mine mă lasă mască. Pe primele 6 luni deficitul bugetar era de 1,6% - cel mai mare deficit bugetar din perioada crizei. Acum, pe primele 7 luni (...) a scăzut la 1,3. A anunţat o rectificare pozitivă, adică 6 miliarde de lei în plus de cheltuit. (...) În raport cu programarea bugetară, pe primele 6 luni încasările au fost cu 5 miliarde mai mici. De unde să scoţi şase miliarde în plus? Aici e o minciună. Au revizuit estimarea de produs intern brut de la 907,9 cât era la prezentarea bugetului la 945 de miliarde. (...) Oamenii trebuie să ştie că această creştere nu este o creştere sănătoasă şi solidă. Ea se bazează pe creşterea preţurilor (...) şi care nu se va simţi în buzunarele oamenilor", a afirmat Orban, la Realitatea TV.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi seară, că rectificarea bugetară este pozitivă, precizând că acest fapt indică "o evoluţie bună a economiei".



Potrivit materialului pregătit de Guvern privind rectificarea bugetară, printre ordonatorii cu rectificarea negativă mai mare de 10 milioane de lei sunt şi Administraţia Prezidenţială, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază. AGERPRES