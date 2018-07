Orban,despre zvonurile privind schimbarea sa din funcţie: Este o glumă; Nu am nici cea mai mică emoţie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că informaţiile care se vehiculează în spaţiul public privind o posibilă schimbare a sa din funcţie nu au absolut "niciun fel de fundament în realitatea politică a PNL", fiind vorba de fapt de ştiri false fabricate în "laboratoarele adversarilor politici din PSD-ALDE".



"Este o glumă. Vă veţi lămuri, pentru că de o lună de zile PNL este sub un bombardament informaţional care este compus din ştiri false, care nu au absolut niciun fel de fundament în realitate, care nu se bazează de fapt pe demersuri reale existente. Fabrica de fake news cu care este agresat PNL pentru a încerca să fie prezentat ca fiind într-o stare de frământare este de fapt plecată din laboratoarele adversarilor noştri politici din PSD-ALDE şi nu are absolut niciun fel de fundament în realitatea politică a PNL. PNL este unit, PNL este puternic, iar conducerea aleasă la congres acţionează în conformitate cu mandatul care a fost încredinţat de congres", a precizat Orban la o dezbatere a Tineretului Liberal pe tema soluţiilor inteligente în administraţia publică locală.



Întrebat dacă se teme că ar putea fi schimbat din funcţie, Orban a spus că nu are nici "cea mai mică emoţie" la şedinţa de luni a conducerii lărgite a partidului.



"Nu mă tem în general de foarte multe, mă tem să nu păcătuiesc, nu am nici cea mai mică emoţie referitor la şedinţa de luni, e o şedinţă de lucru care urmăreşte câteva obiective: evaluarea progresului pe rapoartele de activitate trimestriale care sunt în conformitate cu hotărârea Consiliului Naţional, evaluarea campaniei derulate pentru apărarea pilonului II de pensii şi mai ales stabilirea paşilor ulteriori pe care îi avem de făcut şi mai ales utilizarea celor peste 500.000 de semnături pe care le-am strâns pentru susţinerea proiectului nostru în materie de pilonul II de pensii. De asemenea, facem o evaluare a situaţiei politice şi vom stabili graficul de activităţi pe perioada vacanţei", a susţinut Orban.



Referitor la organizarea unui congres extraordinar al PNL, el a spus că nu a cerut nimeni acest lucru.



"Se spune foarte clar cum e stabilită procedura de convocare a unui congres extraordinar, nu a cerut nimeni congres extraordinar, eu nu ţin minte să fi existat o asemenea voce în partid", a punctat liderul liberal. AGERPRES