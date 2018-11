Orban: Dragnea a vândut aceste gogoşi în campania din decembrie 2016

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni cu privire la cele două valize aduse de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, în Parlament, cu gogoşi şi "dosare" referitoare la preşedintele Klaus Iohannis că liderul social-democraţilor a vândut aceste "gogoşi" în campania electorală din 2016.



"Domnul Dragnea a vândut aceste gogoşi în campania din decembrie 2016, probabil gogoşile pe care le-a adus astăzi la reuniunea Comitetului Executiv sunt gogoşi reîncălzite pe care probabil vrea în continuare să le vândă românilor, dar eu sunt convins că românii s-au săturat de gogoşile lui Dragnea", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a susţinut că are îndoieli cu privire la discernământul lui Liviu Dragnea.



"Domnul Dragnea nici nu ştiu de ce se teme, cert este că în ultima vreme dă semne de nervozitate, de pierdere a cumpătului şi în anumite momente am serioase îndoieli privitoare la discernământul său în girarea funcţiilor importante pe care le deţine, tocmai din acest motiv PNL a iniţiat procedura de demitere a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor", a afirmat liderul PSD.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD cu două valize în care, după cum a spus Dragnea, sunt "gogoşi de la Rise Project", precum şi "documente care încă nu au ajuns la DNA".



"Am întârziat puţin, pentru că am venit cu două valize. Prima este cu gogoşi de la Rise Project, sunt aici, proaspete, le lăsăm aici. A doua valiză, după cum probabil ştiţi sunt din Teleorman, şi ca orice localnic din Teleorman am găsit în fundul curţii o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA", a declarat Dragnea la Parlament, înainte de CExN al PSD.



El a enumerat mai multe "dosare" care vizează, printre altele, "achiziţia frauduloasă a imobilului Raiffeisen". AGERPRES