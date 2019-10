Orban, după discuţia cu USR: În general, din punctul meu de vedere, mi s-a părut că ne-am înţeles

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri că s-a înţeles cu reprezentanţii USR să susţină împreună mai multe proiecte, printre care "Fără penali în funcţii publice" şi revizuirea Constituţiei.



"Discuţiile s-au referit la câteva subiecte pe care până acum şi noi le-am susţinut, mă refer la iniţiativa 'Fără penali', aici normal că am stabilit că îi vom sprijini pentru introducerea pe ordinea de zi, chiar dacă nu există raport, pentru că dacă e depăşit termenul de raport se poate dezbate în plen. Evident că ne-am înţeles - şi ei să sprijine proiectul de revizuire a Constituţiei care cuprinde iniţiativa 'Fără penali', ca să avem două căi pentru a ne asigura de reuşita acestui proiect. (...) De asemenea, am avut înţelegere să ne susţinem reciproc la proiectul de lege privind abrogarea recursului compensator. Am mai abordat tematici legate de mediu, am abordat tematici legate de justiţie. În general, din punctul meu de vedere, mi s-a părut că ne-am înţeles", a spus Orban, la Palatul Parlamentului, după întâlnirea pe care a avut-o cu delegaţia USR.

AGERPRES