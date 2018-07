Orban, grijuliu după ce Vasile Blaga a luat hăţurile

Ludovic Orban se arată circumspect după şedinţa PNL în care i-ar fi fost aduse critici vehemente din partea unor liberali. Fostul co-preşedinte al partidului, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizaţiilor din fosta aripă PDL la sediul partidului din Modrogan miercuri, aparent pentru a-i convinge să-l susţină în continuare pe Orban. Liderul PNL a declarat pentru Jurnalul că nu i s-a părut că şedinţa liberalilor de la Parlament a fost tensionată şi că nu i s-au adus critici, iar despre o listă de semnături pentru demiterea sa nu are nici cea mai vagă idee.

„Vasile Blaga e membru al PNL şi are dreptul de a se întruni cu alţi membri. Despre lista pe care se strâng semnături pentru demiterea mea nu am ştiinţă. În ceea ce priveşte întâlnirea foştilor membri PDL cu Vasile Blaga, vă spun că orice membru are dreptul de a face întruniri. Şedinţa PNL nu a fost tensionată. Nu mă dezic de informaţii, spun doar că nu au niciun fundament. Luaţi-vă după canalele oficiale prin care PNL vă comunică informaţii”, a declarat cu precauţie liderul liberalilor Ludovic Orban pentru Jurnalul după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL. Astfel, preşedintele PNL, Ludovic Orban, confirmă că şi-a dat acordul pentru întâlnirea fostului copreşedinte al partidului Vasile Blaga cu foştii democrat-liberali, arătând că acesta este un lider implicat în viaţa formaţiunii politice. Acesta a adăugat că fostul co-preşedinte al PNL, Vasile Blaga, este în relaţii foarte bune cu restul colegilor şi se implică în lucrurile care se întâmplă în formaţiune. Orban a negat orice fel de ameninţare de a fi demis. „Sunt convins că sunt simple speculaţii de presă. La ora actuală PNL este coerent, extrem de ferm în acţiunea de opoziţie faţă de majoritatea guvernamentală şi extrem de bine ancorat astăzi în procesul de construcţie a unei alternative credibile la modul în care este guvernată România astăzi”, a spus Orban. Chestionat dacă este deschis ideii organizării unui Congres, Orban a replicat: “Un Congres se organizează când este necesar. PNL a avut un congres în urmă cu un an. La acest Congres s-au adoptat o moţiune care reprezintă programul politic, obiectivele PNL (...), s-a ales o conducere fără drept de apel, iar de la congres până astăzi PNL este partidul care a crescut cel mai mult, care şi-a construit o identitate din ce în ce mai evidentă, şi-a îndeplinit misiunea de principal partid de opoziţie, ca atare nu văd absolut niciun motiv serios pentru a pune la îndoială eficacitatea şi mai ales angajamentul actualei conduceri în îndeplinirea mandatului care i-a fost acordat la Congres”, a spus Orban după şedinţa PNL. Întrebat care va fi poziţia foştilor membri ai PDL faţă de Ludovic Orban, în condiţiile în care apar informaţii, pe surse, potrivit cărora tot mai mulţi liberali sunt dezamăgiţi, senatorul PNL a răspuns: “Partea interesantă este că spun pe surse şi nu o spun oficial şi mie îmi dă o senzaţie de inconfort, dar poziţia noastră va fi una de unitate. Noi am ales un preşedinte al PNL acum un an, un preşedinte care din punctul nostru de vedere performează, are mesaj, iar din acest moment eu consider că adevăratul nostru adversar este PSD, nicidecum colegi din PNL sau partide din Opoziţie”, a spus Badea.

Reuniunea Consiliului Naţional al PNL va avea loc la Bucureşti, a anunţat Orban, precizând că pe ordinea de zi vor fi, printre altele, criteriile care stau la baza alcătuirii listei de candidaţi la Parlamentul European şi criteriile, calendarul şi procedura pentru stabilirea candidaţilor PNL la primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ şi la Bucureşti.

“Şedinţa a fost convocată de Vasile Blaga în calitate de prieten, dar şi de fost preşedinte al PNL (…) În PNL foştii preşedinţi se bucură în continuare de un respect excepţional şi noi ţinem cont de discuţiile, consultările şi sfaturile pe care ni le dau”

Viorel Badea, lider PNL Diaspora

Foştii membri PDL vor chezăşia vechiului lider

Întrunirea lui Blaga cu foştii pedelişti ar fi fost pusă la cale după o şedinţă încordată a PNL, unde câţiva liberali l-au blamat pe Ludovic Orban pentru cum conduce partidul, potrivit surselor politice ale Mediafax. Orban le-a reproşat acestor liberali la reuniune că nu vin cu soluţii şi în loc facă opoziţie la PSD, se ocupă cu subversiunea din interior a partidului. De asemenea, un număr de 16 liberali, printre care se află liderul PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, şi preşedinţii filialelor de sector, au făcut o listă prin care susţin demiterea lui Ludovic Orban de la şefia partidului. Printre liberalii nemulţumiţi de Ludovic Orban, care au participat la şedinţa de luni a Biroului Politic Naţional al PNL de la Parlament, au fost Anca Boagiu, preşedinte PNL Sector 2, senatoarea Alina Gorghiu (fost preşedinte al PNL - n.r.), liderul senatorilor liberali, Iulian Dumitrescu, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, senatorul Marcel Vela, fostul deputat PNL, Hubert Thuma şi deputatul PNL, Tinel Gheorghe.