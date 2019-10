Orban: În cazul în care plenul reunit se va desfăşura luni, marţi sau miercuri am convingerea că Guvernul va fi învestit

Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat, luni, că are încrederea că Guvernul va fi învestit, în cazul în care plenul reunit al Parlamentului se va desfăşura într-o zi de luni, marţi sau miercuri.



"În cazul în care plenul reunit se va desfăşura într-o zi normală, adică de luni, marţi sau miercuri, am convingerea că Guvernul va fi învestit", a afirmat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a criticat varianta unui plen reunit pentru învestirea Guvernului spre sfârşitul acestei săptămâni.



"Este foarte clar că UDMR, dar şi parlamentari din Ardeal de diferite confesiuni au o mare sărbătoare religioasă şi această propunere reprezintă o lipsă de respect faţă de parlamentarii care vor participa la această sărbătoare. Această propunere este o propunere care vrea să ducă la imposibilitatea mobilizării parlamentarilor care sprijină Guvernul. (...) Orice absenţă în masă a unuia dintre grupurile parlamentare, a uneia dintre formaţiunile politice care sprijină Guvernul conduce la un deznodământ aşteptat. Această propunere este o propunere care, de fapt, încearcă să conducă la neînvestirea Guvernului", a susţinut Orban.



El a amintit că formaţiunile care susţin învestirea Guvernului au 225 de parlamentari, adăugând că există angajamente de vot din partea a cel puţin nouă deputaţi şi senatori.



"Suntem în discuţii cu aproximativ 20 de alţi parlamentari pentru a-i convinge să susţină învestirea Guvernului", a arătat preşedintele PNL.



Orban a adăugat că nu exclude discuţii cu Pro România.



"Din punctul nostru de vedere, suntem deschişi pentru o abordare raţională, pentru binele public şi ţinând cont de imperativele momentului purtăm orice fel de discuţie", a spus el, evitând un răspuns la întrebarea dacă a mai avut discuţii cu Victor Ponta.



El a spus că a avut discuţii cu alţi parlamentari de la această formaţiune politică.



"În cazul în care va fi boicotat cvorumul, consider că avem capacitatea de a asigura cvorumul de şedinţă", a completat liderul PNL.