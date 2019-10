Orban, încrezător: Am obţinut sprijinul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE. Vor fi minimum 233 de voturi

Premierul desemnat, Ludovic Orban, preşedinte al PNL, a declarat luni că, prin acordurile încheiate cu grupul minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE se va asigura învestirea guvernului său. El a precizat că, numeric, a fost depăşită cifra de 233 de parlamentari care susţin noul cabinet.

„În cursul zilei de astăzi, am finalizat discuţiile şi am semnat, în conformitate cu mandatul care mi-a fost acordat de Biroul Politic al PNL, toate acordurile şi înţelegerile pe care le-am negociat anterior cu partenerii care au fost alături de noi în susţinerea moţiunii de cenzură şi care sunt alături de noi în procedura de învestire a guvernului. Practic, am obţinut astăzi sprijinul, în urma acordurilor, din partea grupului minorităţilor naţionale, PMP, USR, UDMR şi ALDE. În urma semnării acordurilor, vom beneficia de susţinerea formaţiunilor partenere în procedura de învestire a guvernului. Prin susţinerea acestor formaţiuni care vor asigura învestirea guvernului punem şi bazele unei majorităţi parlamentare care să permită ulterior adoptarea proiectelor de acte normative pe care le-am inclus în programul de guvernare şi pe care le-am inclus în înţelegerile pe care le-am făcut cu formaţiunile politice cu care am convenit astăzi”, a spus Orban, la Parlament.

El a arătat că există numărul necesar de parlamentari pentru învestirea Guvernului.

„Numeric, astăzi, am depăşit cifra de 233 de parlamentari care susţin învestirea Guvernului. Negocierile continuă pentru că vrem să ne luăm o marjă pentru cazul în care apar absenţe neaşteptate, dar, în discuţiile pe care le-am avut cu partenerii, nivelul de mobilizare este maxim şi în discuţiile avute maxim o absenţă este aşteptată din partea tuturor grupurilor parlamentare care susţin guvernul. (...) Cred că putem conta pe 224 de parlamentari prezenţi, ceea ce ne oferă o garanţie, plus că alături de parlamentarii individuali cu care avem înţelegeri vom putea asigura cvorumul şi învestirea guvernului, adică minim 233 de parlamentari prezenţi în ziua de luni şi voturile necesare pentru învestirea guvernului”, a precizat preşedintele PNL.

Ludovic Orban a susţinut că PNL rămâne deschis „dialogului şi unei abordări raţionale” cu Pro România. „Rămâne ca şi Pro România să arate deschidere în materie de procedură de învestire a guvernului”, a adăugat el.

AGERPRES