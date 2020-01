Orban ironic la adresa liderilor PSD: Puteţi să băgaţi 10 moţiuni de cenzură, nu ne schimbaţi punctul de vedere

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că nu înţelege motivele pentru care PSD va depune moţiune de cenzură, menţionând că social-democraţii nu ar susţine sistemul alegerii primarilor cu voturile a 50% plus unu pentru că le e teamă că primarii lor "nu şi-au făcut treaba în comunităţile locale".



"Am văzut că PSD a anunţat că depune moţiune de cenzură. Sincer, nu înţeleg motivele acestei moţiuni de cenzură. M-am uitat pe rezultatele alegerilor locale din 2016 în care trebuie să ştiţi, domnilor de la PSD, că peste 1.500 dintre primarii care au câştigat alegerile au fost aleşi cu 50% plus unu. Păi, voi ar trebui să susţineţi acest sistem de alegere sau poate vă e frică de faptul că aceşti primari nu şi-au făcut treaba în comunităţile locale, că aceşti primari au fost afectaţi de guvernarea dezastruoasă pe care aţi adus-o ca o năpastă pe capul românilor. Poate aceşti primari nu mai au capacitatea să obţină 50% plus unu, deşi aţi pompat toate resursele, fără număr, de la bugetul de stat, fie din Fondul de rezervă al Guvernului, fie din PNDL distribuit pe ochi frumoşi, fie prin toate vacile de muls, reuşind să inventaţi până şi cum să finanţaţi comunităţi - investiţii făcute de primarii PSD fără să aveţi bani de la buget prin celebrul FDI", a spus Orban, la şedinţa Parlamentul în care Guvernul şi-a angajat răspunderea pe proiectul alegerii primarilor în două tururi de scrutin.



El le-a transmis reprezentanţilor PSD că nu vor schimba punctul de vedere al cetăţenilor care doresc alegeri democratice pentru primari.



"Puteţi să băgaţi 10 moţiuni de cenzură, nu ne schimbaţi punctul de vedere şi nu schimbaţi nici punctul de vedere al celor peste 82% dintre cetăţenii români care îşi doresc alegeri democratice pentru primari şi pentru consiliile locale, care îşi doresc să-şi aleagă primari cu adevărat reprezentativi, care să fie legitimi, iar lucrul ăsta nu se poate decât atunci când o majoritate de 50% plus unu dintre locuitorii comunităţii decide cine să conducă destinele comunităţii patru ani", a transmis Orban.

