Orban: Modul în care Dăncilă minte în documente oficiale arată că trebuie să plece

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că premierul Viorica Dăncilă, prin scrisoarea adresată oficialilor de la Bruxelles, nu face altceva decât "să mintă" şi să "execute ordine antidemocratice", considerând că pentru acest lucru trebuie să demisioneze.



"Modul în care îşi permite să mintă cu neruşinare în documente oficiale arată o dată în plus că această marionetă, executantă a unor ordine antidemocratice, trebuie să plece. Impertinenţa premierului marionetă Dăncilă de a minţi în corespondenţe oficiale afectează fundamental interesele României în Uniunea Europeană", spune Ludovic Orban.

Liberalul spune că este "halucinant modul în care premierul Viorica Dăncilă îşi permite să mintă într-o corespondenţă oficială, transmisă la Bruxelles, cu privire la situaţia din România".



"Este cu atât mai grav faptul că păpuşarii Vioricăi Dăncilă cred că pot dezinforma în acest mod oficialii europeni. Scrisoarea premierului, care nu a fost făcută publică de Guvern, nu face decât să confirme o dată în plus faptul că puterea politică de la Bucureşti este ruptă de realitate şi acţionează cu rea-credinţă, întrucât încearcă să prezinte o versiune vădit falsă asupra evenimentelor recente", mai spune Orban.



Liderul liberalilor afirmă că "alegaţiile din scrisoarea premierului trădează culpa în care se află, prin încercarea disperată de a acredita o teză recurentă alimentată de PSD cu ajutorul propagandei".



"Desfăşurarea unor manifestaţii politice antiguvernamentale nu echivalează sub nicio formă cu o 'lovitură de stat', iar continuarea unor manifestaţii paşnice de acest tip nu presupune ceva ilegitim. Doar un lider politic cu mentalitate autoritară, precum Liviu Dragnea, poate considera contrariul. Regimul constituţional românesc oferă doar două posibilităţi de înlăturare a unui Guvern, prin demisia premierului sau prin retragerea încrederii de către o majoritate parlamentară. Or, protestele antiguvernamentale pot doar influenţa decidenţii politici să opteze pentru o cale sau alta, existând şi varianta actualului Guvern de a se face că nu aude vocea cetăţenilor", punctează Orban.



În opinia sa, dreptul la protest paşnic este garantat de Constituţie şi orice încercare de a-l îngrădi de către o putere vizată de respectivul protest reprezintă "un act abuziv cu tendinţe dictatoriale".



"Aşadar, în urma represiunii din 10 august, orice apel faţă de protestatarii paşnici de a nu se lăsa intimidaţi şi de a nu-şi cenzura convingerile este pe deplin legitim. Bineînţeles că Viorica Dăncilă este incapabilă să înţeleagă conceptele democratice, de vreme ce abia înţelege ceea ce i se pune în faţă să citească. Incultura politică de care premierul dă dovadă atentează grav la interesele României şi la democraţia de care, încă, se bucură cetăţenii acestei ţări", susţine Orban.



Premierul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, fapt confirmat vineri de Executivul comunitar.



"Putem confirma că scrisoarea a fost primită şi că un răspuns va veni în timp util'', a declarat, vineri, la solicitarea AGERPRES, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.



Presa a relatat că în scrisoare, referindu-se la protestele din 10 august, premierul vorbeşte despre încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim. AGERPRES