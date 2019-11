Orban: Ne-am atins obiectivul să câştigăm cu peste 65%. PSD - un partid retrograd, sunt convins că nu va reveni

Lucian Alecu

Liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, a afirmat că PNL şi-a atins obiectivul ca preşedintele Klaus Iohannis să câştige alegerile cu peste 65% şi a susţinut că PSD este un partid retrograd, declarându-se convins că acest partid nu va reveni.



"Obiectivul nostru în aceste alegeri a fost să câştigăm alegerile prezidenţiale cu un scor de peste 65%. Ne-am atins acest obiectiv şi le mulţumim românilor care au venit în număr mare la vot şi care au avut încredere în candidatul nostru, Klaus Iohannis, şi îi asigurăm că îi vom reprezenta cu toată seriozitatea, cu toată răspunderea, cu toată competenţa şi priceperea pe care o avem şi vom fi dedicaţi realizării proiectului unei Românii puternice, unei Românii moderne, dezvoltate, normale, care să ofere fiecărui cetăţean şansa realizării în viaţă", a declarat Ludovic Orban, duminică seara, la sediul PNL.



El a fost întrebat ce mesaj are pentru preşedintele PSD, Viorica Dăncilă.



"Nu am niciun mesaj. Din punctul meu de vedere, PSD este un partid retrograd, un partid care este ca o stafie a Partidului Comunist, care încă bântuie România şi care pune în pericol democraţia, dezvoltarea economică şi şansa la o viaţă decentă pentru fiecare român. Rămâne adversarul nostru. Faptul că am câştigat astăzi nu ne face să ne culcăm pe o ureche, ci dimpotrivă, vom continua să arătăm românilor că România poate fi guvernată de oameni competenţi, de oameni cinstiţi, de oameni dedicaţi servirii interesului public şi că toate minciunile PSD nu au făcut altceva decât să otrăvească societatea românească", a spus preşedintele liberalilor.



Ludovic Orban s-a declarat convins că PSD nu are şanse să îşi revină.



"Eu am convingerea că nu", a afirmat Orban. AGERPRES