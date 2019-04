Orban: Ne înrolăm sub drapelele PNL şi României pentru bătălia cu un inamic ce şi-a bătut joc de ţară

Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a spus duminică, la Constanţa, mai multor sute de membri şi simpatizanţi ai formaţiunii politice, că trebuie să se "înroleze" sub drapelul liberal şi cel al României pentru a porni bătălia cu un inamic care şi-a "bătut joc" de ţara noastră.



"Astăzi începem o bătălie, astăzi plecăm pe un drum care nu poate să aibă decât o singură destinaţie, victoria Partidului Naţional Liberal şi victoria României. (...) Astăzi am venit să ne înrolăm sub drapelul liberal şi sub drapelul României pentru a porni o bătălie cu un inamic care şi-a bătut joc de România şi un inamic care a adus România sub nivelul mării. Suntem la Constanţa, poarta de intrare şi de ieşire a Europei, Dumnezeu ne-a dat Marea Neagră, Dumnezeu ne-a dat Dunărea şi de când au venit ăştia la putere, îşi bat joc de aceste daruri. În loc să fructificăm pentru România această oportunitate extraordinară pe care o avem de a fi poarta de intrare şi ieşire din Europa, de a duce de la portul Constanţa toate mărfurile, toţi oamenii, spre inima Europei, pe rutier, feroviar şi pe Dunăre, noi nu suntem în stare de 30 de ani să închidem Coridorul 4 pan-european, coridorul feroviar şi nu suntem în stare să asigurăm navigabilitatea Dunării. (...) Toate judeţele din sudul României, unde este cea mai mare sărăcie, ar ieşi din această sărăcie, dacă marea şi Dunărea ar fi folosite pentru români. Vă garantez că noi, ca Partid Naţional Liberal, vom şti să folosim aceste daruri pentru a aduce prosperitatea constănţenilor, brăilenilor, gălăţenilor şi tuturor românilor care pot să beneficieze de aceste daruri", a afirmat Orban, la o întâlnire cu aleşii locali, membri, simpatizanţi ai PNL din regiunea Sud-Est şi candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare, eveniment ce s-a desfăşurat la Pavilionul Expoziţional.



Ludovic Orban a spus că s-a săturat ca ţara să fie condusă de "agramaţi, hoţi", care ţin România pe loc de 30 de ani.



"M-am săturat să mă conducă repetenţii, m-am săturat să mă conducă codaşii, cei care se clasează pe ultimul loc, m-am săturat să mă conducă agramaţii, (...) hoţii, (...). M-am săturat ca România să fie făcută de râs în toată Europa, de aceiaşi derbedei politici care au sucit minţile săracilor, minţile celor care nu înţeleg încă adevărul despre România, şi care ţin România pe loc de 30 de ani", a afirmat liderul PNL.



El a menţionat că este timpul ca PNL să conducă România, pentru dezvoltarea ţării.



"E timpul să conducem România pentru că vreau orice copil care intră în şcoală să primească de la şcoala românească tot ce are nevoie pentru a reuşi în viaţă. (...) Sper şi garantez fiecărui român că trebuie să dezvoltăm un sistem de sănătate care, în primul rând, să nu ducă românul la spital şi să permită dezvoltarea medicinei preventive, să dezvolte reţeaua de medici de familie. (...) Vreau să existe un sistem de sănătate în care să dispară corupţia (...), care să îi permită fiecărui român să trăiască atâtea zile câte îi dă Dumnezeu, vreau ca din ce în ce mai mulţi români să se apuce de afaceri. (...) Guvernul şi administraţia vor deveni parteneri de afaceri fiecărui om care vrea cu adevărat să ofere servicii mai bune, să genereze produse româneşti care să concureze toate produsele europene. Vreau o ţară cu o administraţie locală în care primarii să nu mai fie obligaţi să umble de la Ana la Caiafa, în care pe proiectele de dezvoltare ale comunităţilor locale să primească resursele financiare pe criterii clare, obiective precise, iar decizia de alocare a resurselor să nu mai fie în pixul lui Dragnea, în pixul mai ştiu eu cărui nenorocit de baron care şi-a bătut joc de judeţul pe care l-a ţinut în sărăcie", a mai spus Orban.



Preşedintele PNL a cerut, totodată, ca până pe 26 mai, românii să fie chemaţi să "elibereze" ţara.



"Dragele mele, dragii mei, vă chem la luptă. Vă chem pe fiecare dintre voi ca până pe 26 mai să lăsaţi pe plan secund tabieturile, problemele personale, să intraţi în campania de zi cu zi, din casă în casă, pe fiecare uliţă, pe fiecare scară de bloc, să vorbim în fiecare piaţă, în fiecare loc în care îi putem întâlni pe români şi să-i chemăm să elibereze România", a mai afirmat Ludovic Orban. AGERPRES