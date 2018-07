Orban: Nu există nici cea mai mică şansă ca un referendum de demitere a lui Iohannis să aibă succes

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri că nu există nici cea mai mică şansă ca un referendum de demitere a preşedintelui Klaus Iohannis să aibă succes, conform evaluărilor liberalilor, precizând că orice demarare a procedurii de suspendare nu are niciun fundament constituţional.



"Conform evaluărilor noastre, nu există nici cea mai mică şansă ca un referendum de demitere a lui Iohannis să aibă succes, dimpotrivă, îi batem pe pesedişti rău de tot în cazul în care se ajunge la referendum. Dar eu anticipez că nu se va ajunge la referendum, pentru că nu cred că majoritatea parlamentară va urma nebunia lui Dragnea. (...) La ultima apariţie publică, Liviu Dragnea mi s-a părut complet deraiat, mi s-a părut într-o stare de nervozitate vecină cu nebunia şi a manifestat o atitudine extrem de agresivă. Eu consider că orice demarare a procedurii de suspendare nu are niciun fundament constituţional, nu reflectă decât voinţa bolnăvicioasă a lui Liviu Dragnea şi a acoliţilor săi de a pune mâna pe toate instituţiile din România, în special pe instituţiile din Justiţie, pe parchete, servicii şi mai ales de a-şi promulga cât mai rapid legile Justiţiei şi modificările la Codul penal şi Codul de procedură penală", a afirmat Orban, la o dezbatere a Tineretului Naţional Liberal pe tema aplicării soluţiilor inteligente în administraţia publică locală.



Ludovic Orban a lansat un "avertisment public" către toţi aleşii care compun majoritatea parlamentară, cerând să nu devină părtaşi la un demers care poate să creeze un "rău imens României".



"În ce ne priveşte, lansăm un avertisment public către toţi parlamentarii care compun majoritatea parlamentară să nu urmeze nebunia lui Liviu Dragnea şi să nu devină părtaşi la un demers care poate să creeze un rău imens României şi, de asemenea, poate să creeze tulburări sociale extrem de puternice şi disfuncţionalităţi majore în ceea ce priveşte funcţionarea statului român. La ora actuală, Preşedinţia României este singura instituţie legitimată prin vot care mai asigură menţinerea democraţiei în România şi care este o punte de comunicare cu partenerii noştri strategici. Orice fel de agresiune împotriva preşedintelui Iohannis va face un rău imens României, iar în ceea ce priveşte PNL ne vom lupta cu toate forţele pentru a împiedica orice demers împotriva lui Iohannis", a susţinut liderul liberalilor.



Întrebat dacă a discutat pe această problemă şi pe celelalte legate de Codurile penale cu şeful statului, Orban a răspuns: "Aţi văzut declaraţiile preşedintelui. Preşedintele a spus foarte clar că nu se teme de ameninţările lui Dragnea privind suspendarea, că nu există niciun temei constituţional pentru a demara această procedură şi că este hotărât să se lupte împotriva oricărei iniţiative de acest gen". AGERPRES