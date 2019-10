Orban: Nu văd absolut niciun motiv ca vreuna dintre formaţiunile cu care am discutat să nu susţină învestirea Guvernului

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, că urmează să aibă a doua rundă de consultări cu formaţiunile care au susţinut moţiunea de cenzură şi nu vede "absolut niciun motiv" ca vreunul dintre aceste partide să nu susţină şi învestirea Guvernului.



"Vom avea o a doua rundă de discuţii, începând de mâine. Sincer nu văd absolut niciun motiv care ar putea determina vreuna dintre formaţiunile cu care am avut discuţii să nu susţină învestirea Guvernului", a afirmat Orban.



Referitor la condiţiile puse de USR privind introducerea pe ordinea de zi a proiectelor privind abrogarea recursului compensatoriu, alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi iniţiativa "Fără penali în funcţii publice", prim-ministrul desemnat a precizat că PNL va susţine în plen introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.



"După discuţiile pe care le-am avut cu partenerii de la USR am anunţat că noi vom susţine şi în Bp şi în plen introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte cu raport depăşit. De altfel, proiectul privind alegerea este al PNL. În privinţa legii recursului compensatoriu, PNL a înaintat propunere de abrogare. În ceea ce priveşte iniţiativa "Fără penali", am luat decizia să susţinem introducerea pe ordinea de zi atât a proiectului de revizuire a Constituţiei, în urma referendumului, cât şi a iniţiativei "Fără penali în funcţii publice", a precizat Ludovic Orban.



El a opinat că ar fi penibil ca PSD să blocheze învestirea Guvernului.



"Înclin să cred că PSD nu va fi atât de penibil să blocheze învestirea Guvernului, vor fi sancţionaţi grav în cazul în care vor avea un asemenea comportament distructiv vădit împotriva Guvernului", a apreciat Orban.



Premierul desemnat a avut luni o întâlnire cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional pentru IMM-uri.



"Evident am discutat lucruri care sunt importante pentru mediul de afaceri - de la o legislaţie stabilă, consultarea permanentă între Guvern şi mediul de afaceri, o simplificare administrativă, debirocratizare, un acces nediscriminatoriu la resurse, susţinerea diferitelor programe pentru IMM-uri, simplificarea accesului la fondurile europene, aplicarea efectivă a legii prevenţiei în sensul în care să nu se dea nicio sancţiune fără să existe activitatea de prevenţie. Preşedintele Consiliului Naţional pentru IMM-uri mi-a făcut o propunere la care mă gândisem - să am un soi de consiliu consultativ în care să avem reprezentanţi ai mediului de afaceri, mediului academic, oameni care să aibă o viziune şi să contribuie la dezvoltarea României. Este clar că mediul de afaceri românesc are nevoie de utilizarea resurselor către investiţii, promovarea IMM-urilor în plan internaţional", a declarat premierul desemnat.



Întrebat ce efect ar avea asupra mediului de afaceri amânarea numirii noului Executiv, Orban a răspuns: "La ora actuală totul este blocat. Avem de-a face cu rămăşiţe de guvern, un guvern care nu face nimic din ceea ce ar trebui să facă, în schimb face o mulţime de prostii, angajează cheltuieli pentru care nu există resurse, forţarea semnării de contracte pentru care nu există condiţii legale, fixarea pe post prin concursului organizate în toate instituţiile a clientelei politice".



"România are nevoie de guvern pentru probleme extrem de importante, cum este rectificarea bugetară. Există riscul să nu mai existe resurse, este necesară elaborarea bugetului de stat, este necesar un guvern care să negocieze cu UE cadrul financiar 2021 - 2027, este necesară o propunere de comisar european care să nu creeze niciun fel de problemă României, este obligatorie pregătirea pentru iarnă. La ora actuală, Guvernul nu a făcut nimic în privinţa pregătirii pentru iarnă", a adăugat Ludovic Orban.

