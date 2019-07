Orban: Parcursul dosarului 10 august indică faptul că avem de-a face cu o muşamalizare a faptelor

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat, marţi, că dosarul 10 august trebuie finalizat şi trimis în judecată, subliniind totodată că este "inacceptabil" că la un an de la mitingul diasporei să nu existe niciun responsabil pentru "reprimarea" protestului.



"La aproape un an de la mitingul Diasporei din 10 august, românii nu au aflat cine sunt cei responsabili pentru reprimarea protestului paşnic şi gazarea unor cetăţeni nevinovaţi. Declinarea dosarului 10 august de către Parchetul General şi transmiterea sa către DIICOT riscă să ne aducă în situaţia în care acest dosar va avea soarta dosarului Mineriadei şi al Revoluţiei. Este îngrijorător faptul că, până în acest moment, nu a fost finalizat rechizitoriul şi nu există niciun responsabil politic pentru gazarea a sute de români care au manifestat paşnic. Mai mult, coordonatori ai jandarmilor direct implicaţi în protestul de pe 10 august fie au fost menţinuţi în aceleaşi poziţii de răspundere, fie au fost promovaţi. Întregul parcurs al dosarului 10 august indică faptul că avem de-a face cu o muşamalizare a faptelor şi că aflarea adevărului este tergiversată", a arătat liderul PNL, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.



El a adăugat că dosarul privind protestul diasporei trebuie finalizat deoarece românii trebuie să afle adevărul în această privinţă, iar "vinovaţii trebuie trimişi" în faţa instanţelor de judecată.



"Reamintesc faptul că, sub atenta supraveghere a lui Liviu Dragnea, atât ministrul de Interne, Carmen Dan, premierul Viorica Dăncilă, precum şi cei implicaţi direct în reprimarea protestului de pe 10 august s-au încurcat în declaraţii contradictorii şi au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a împiedica aflarea adevărului. Partidul Naţional Liberal a solicitat în repetate rânduri demisia tuturor celor vizaţi de dosarul 10 august, mai ales pentru a nu exista suspiciunea privind existenţa unor presiuni politice pentru muşamalizarea unui caz demn de Coreea de Nord", a susţinut Orban.



Potrivit acestuia, "reprimarea cu brutalitate" a unei manifestaţii paşnice şi "încălcarea gravă" a legii de către forţele de ordine "nu trebuie să scape nepedepsite".



"În mod cert, la 10 august a existat un ordin politic executat orbeşte de conducătorii Jandarmeriei şi care a făcut ca sute de cetăţeni nevinovaţi să fie supuşi unui tratament agresiv din partea forţelor de ordine, bătuţi, gazaţi fără niciun motiv, cu excepţia fricii de cetăţeni a lui Liviu Dragnea şi a ministrului de Interne încă în funcţie, Carmen Dan", a conchis Ludovic Orban.



Pe 1 iulie, Secţia Parchetelor militare a declinat la DIICOT dosarul privind intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august 2018.



Potrivit Parchetului General, competenţa DIICOT este atrasă de dispoziţiile art. 412 din Codul penal cu referire la art. 397 alin 2 din Codul penal, dispoziţii care incriminează tentativa la infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

AGERPRES