Orban: Pentru noi este vitală adoptarea legii bugetului până pe 31 decembrie

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban a declarat că este vitală adoptarea legii bugetului de stat până pe 31 decembrie, el precizând că, dacă se va constata pericol de tergiversare, există şi varianta de a decide angajarea răspunderii pe acest proiect.



"Pentru noi este vitală realizarea acestui obiectiv - şi anume adoptarea legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat până la 31 decembrie. Dacă se poate pe calea dezbaterilor parlamentare, mergem pe dezbatere parlamentară, dacă vom constata că există pericol de tergiversare sau există pericol de afectare gravă a proiectului legii bugetului de stat, pe care îl vom iniţia la începutul săptămânii viitoare, există şi această variantă de a decide angajarea răspunderii", a spus Orban, duminică, într-o intervenţie la Digi 24.



El a menţionat că se va face o evaluare şi se va lua o decizie în cazul bugetului.



"Vom face o evaluare a situaţiei la nivelul Parlamentului, a potenţialului de opoziţie al PSD şi al potenţialului de denaturare a proiectului legii bugetului de stat pe care-l are PSD şi în funcţie de această evaluare vom lua decizia dacă mergem pe dezbateri normale sau pe angajarea răspunderii. Chiar dacă mergem pe angajarea răspunderii (...) fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar, fiecare partid politic are posibilitatea de a depune amendamente, urmând ca Guvernul să analizeze amendamentele care sunt propuse şi să respingă acele amendamente care nu sunt conforme cu viziunea şi cu obiectivele noastre privitoare la buget, fie să adopte acele amendamente care sunt benefice şi care pot să creeze efecte bune pentru economie şi pentru societate", a afirmat Orban.



Premierul a evidenţiat importanţa adoptării până la sfârşitul anului a bugetului. "Noi nu putem accepta practica PSD de a amâna pe februarie sau martie adoptarea legii bugetului de stat fie din cauza incompetenţei, fie din cauza relei voinţe. Fiecare român trebuie să ştie foarte clar, în funcţie de legea bugetului de stat, la ce venituri să se aştepte. Fiecare companie trebuie să ştie foarte clar pentru a-şi face un plan de afaceri pe anul 2020 la ce să se aştepte din partea bugetului, care e cadrul fiscal, care e cadrul bugetar, care sunt indicatorii economici, ce obiective are Guvernul în domeniul fiscal-bugetar", a menţionat Orban.



El a arătat că pentru fiecare autoritate locală e vitală adoptarea bugetului până la sfârşitul anului pentru a putea să-şi aprobe propriul buget şi începe noile investiţii în funcţie de resursele financiare de care dispun în 2020. AGERPRES