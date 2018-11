Orban: PNL a susţinut la Congresul PPE candidatura lui Manfred Weber la preşedinţia Comisiei Europene

PNL a susţinut, la Congresul PPE de la Helsinki, candidatura lui Manfred Weber la preşedinţia Comisiei Europene, datorită capacităţii sale de a oferi răspunsuri "convingătoare" la problemele cu care se confruntă Europa şi fiecare ţară a UE, a declarat, vineri, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban.



"O delegaţie a PNL formată din 30 de reprezentanţi ai partidului a participat la Congresul Partidului Popular European care a avut loc la Helsinki. În cadrul Congresului PPE principala decizie care a fost luată a fost aceea de desemnare în funcţia de candidat pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene a liderului grupului parlamentar din Parlamentul European al Partidului Popular European, Manfred Weber. PNL a susţinut candidatura lui Manfred Weber pe care îl considerăm un bun cunoscător al situaţiei din România. Domnul Weber este un lider european apropiat de PNL şi mai ales un lider care are capacitatea ca în viitorul mandat de preşedinte al CE să ofere răspunsuri convingătoare pentru problemele cu care se confruntă Europa şi problemele cu care se confrunta fiecare ţară a UE", a precizat Orban, la o conferinţă de presă.



Liderul liberal a adăugat că, la Helsinki, delegaţia română a avut şi întâlniri bilaterale "extrem de importante", referitoare la o serie de probleme din România, la relaţia ţării noastre cu UE şi la modalitatea în care se pot lua decizii, la nivel european, în beneficiul României.



În discuţiile purtate, în special cu comisarii europeni responsabili cu agricultura, cu bugetul, cu digitalizarea, au fost abordate probleme privind viitorul buget al Uniunii Europene, poziţia "clară" a României ca în urma Brexit-ului să nu fie afectate bugetele alocate pentru coeziune şi pentru agricultură în special.



"În ceea ce priveşte discuţiile pe care le-am avut cu comisarul pe agricultură, am reiterat poziţia PNL care este foarte clară şi anume aceea de a sprijini un mecanism de creştere a subvenţiilor care se acordă la hectar către România, pentru a ajunge la un nivel cât mai apropiat de media subvenţiilor la nivel european, astfel încât să putem asigura creşterea competitivităţii agriculturii româneşti la nivel european şi la nivel internaţional. De asemenea, cu comisarul pentru buget am discutat despre structura bugetului UE pentru viitorul exerciţiu financiar-bugetar. Ambilor comisari le-am solicitat sprijinul pentru amendamentul formulat de PNL, care a fost aprobat de PE, de alocare a unei sume de 50 de milioane de euro ca despăgubiri pentru cetăţenii români afectaţi de pesta porcină. De asemenea, am discutat de principiul legat de tema plafonării subvenţiilor pentru marile exploataţii agricole care ar putea să permită o creştere a sumelor alocate către fermierii mici şi mijlocii, precum şi o serie de multe alte subiecte de interes pentru România", a menţionat preşedintele PNL.



Potrivit lui Orban, în cadrul Congresului PPE a fost adoptată în unanimitate, la propunerea PNL, Rezoluţia numărul 5 privitoare la situaţia din Republica Moldova. "Această rezoluţie am gândit-o împreună cu partidele partenere din Republica Moldova, cu PAS şi cu PDA, conduse de Maia Sandu şi de Andrei Năstase. Rezoluţia PPE adoptată la Congres este o rezoluţie prin care se solicită autorităţilor din Republica Moldova să garanteze principiul reprezentării democratice şi să asigure că voinţa cetăţenilor este respectată, aşa cum a fost exprimată ea în cadrul alegerilor de la Chişinău, să asigure principiul independenţei Justiţiei şi să renunţe la practicile nedemocratice de politizare a sistemului de Justiţie", a subliniat liderul liberal. AGERPRES