Orban: PNL îl convoacă la Senat pe ministrul Finanţelor pe tema salariilor din sectorul public în 2019

Biroul Executiv al PNL a decis convocarea ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la Comisia de buget-finanţe a Senatului, pentru a spune "foarte clar care este adevărul privitor la salariile din sectorul public în 2019", a declarat Ludovic Orban, preşedintele formaţiunii.



"Am luat decizia de a convoca ministrul Finanţelor la Comisia de buget-finanţe a Senatului, în care domnul ministru al Finanţelor să ne spună foarte clar care este adevărul privitor la salariile din sectorul public în 2019. Adevărul pe care-l prezintă ministrul Finanţelor în documente oficiale transmise la Bruxelles în cadrul procedurilor care ţin de semestrul european sau gargara liderilor politici din coaliţia majoritară care este prezentată public către cetăţenii români. Din punctul nostru de vedere, nu poate exista un dublu limbaj, iar oamenii trebuie să ştie foarte clar ce are de gând să facă Guvernul în privinţa salariilor din sectorul public, pentru că una este îngheţarea salariilor în sectorul public, aşa cum se angajează ministrul Finanţelor în documentul pe care l-a trimis Comisiei Europene, şi alta este aplicarea Legii salarizării", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Executiv al PNL.



Fiind întrebat care este poziţia PNL pe tema anunţului privind posibila creştere a salariului minim pe economie până la finele acestui an, liderul liberalilor a explicat că partidul pe care îl conduce va iniţia un proiect de lege pe acest subiect.



"Poziţia PNL este foarte simplă şi foarte clară. Salariul minim brut garantat în plată nu trebuie să crească din burtă prin decizie guvernamentală. Pentru că, dacă nu ţine cont de realităţile din economie, creşterea salariului minim, dacă este făcută strict pe criterii administrative politico-electorale, nu face altceva decât să genereze consecinţe negative în ansamblul economiei româneşti. (...) Poziţia PNL în această privinţă care va fi transpusă într-un proiect de lege pe care l-am anunţat, este aceea că salariul minim pe economie trebuie să fie stabilit prin negocieri între patronate şi sindicate, având la bază creşterea indicelui de productivitate la nivel de ramură, adică să fie fundamentată creşterea salariului minim pe nişte date economice care să vină din economia reală, iar orice creştere a salariului minim să se facă în conformitate cu realităţile din economie", a declarat Ludovic Orban. AGERPRES