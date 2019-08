Orban (PNL): Viorica Dăncilă e ruptă complet de realitatea societăţii româneşti; încearcă să îşi inventeze adversari

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat că Viorica Dăncilă ar fi "ruptă de realitatea societăţii româneşti" şi "încearcă să îşi inventeze adversari", după ce prim-ministrul a adus o serie de critici atât liderilor PNL şi USR, cât şi celor ai ALDE şi Pro România.



"Viorica Dăncilă este ruptă complet de realitatea societăţii româneşti. Trăieşte la Palatul Victoria, înconjurată de nişte oameni care o împiedică să vadă adevărul, realitatea. Rolul în care încearcă să intre, 'singură împotriva tuturor', în care încearcă să îşi inventeze adversari... Domnul Tăriceanu a fost alături de doamna Dăncilă până acum şi a girat toate deciziile aberante care au fost luate de guvernele Dăncilă. Menţionez Ordonanţa 114, de exemplu. Menţionez tot şirul de acte normative, de ordonanţe de urgenţă care au fost date de guvernele Dăncilă, nu de guvernele anterioare, prin care a fost măcelărită justiţia. Menţionez legat de guvern că refuză să abroge legea privind recursul compensatoriu, chiar şi după ce s-a întâmplat la Caracal şi după creşterea criminalităţii, datorită eliberării înainte de termen, fără niciun fel de măsură prealabilă, a peste 20.000 de oameni din închisori", a spus Orban, pentru Digi 24.



În ce priveşte declaraţiile Vioricăi Dăncilă, care a acuzat opoziţia de faptul că ar intenţiona să taie salariile şi pensiile, Orban a susţinut că prim-ministrul "minte cu neruşinare".



"Începe să îmbrace tupeul, aroganţa, obrăznicia, neruşinarea celorlalţi lideri ai PSD care au deţinut această poziţie de prim-ministru şi devine de o agresivitate care nu are absolut niciun fel de suport. Readuc aminte că doamna Dăncilă este produsul lui Dragnea. (...) Văd că împrumută din aroganţa şi agresivitatea care au caracterizat atitudinea PSD în toată perioada în care a fost condus de Liviu Dragnea, care a caracterizat PSD şi în perioadele anterioare - Năstase, Ponta - în momentele în care deţineau puterea absolută şi îşi imaginează că dacă ei deţin controlul guvernului şi al instituţiilor statului pot să-şi permită să rămână la putere împotriva voinţei cetăţenilor", a afirmat liderul PNL.



Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că Guvernul pe care îl conduce îşi va continua activitatea în ciuda "obstacolelor" din ultimele zile şi că va merge în Parlament să obţină susţinerea necesară pentru a-şi duce mandatul până la capăt. Ea a adus totodată o serie de critici liderilor PNL, USR, ALDE şi Pro România.



"Nu voi accepta niciodată ca votul românilor să fie discreditat. Am văzut laşitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban şi jignirile domnului Barna, am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înţeleg că trebuie să mă lupt cu toţi aceşti bărbaţi de stat ai României, care nu au înţeles că lupta politică este pe proiecte, şi nu pe cine ţipă sau jigneşte mai tare. Dacă toţi aceşti oameni politici care conduc acest stat şi care au putere în partidele lor se poziţionează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această ţară, toţi oamenii de bine care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte şi comportamente şi care vor echilibru, consens şi oameni responsabili în funcţiile de conducere ale statului", a spus ea.

AGERPRES