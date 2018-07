Orban: Povestea legată de contestarea mea este de adormit copiii

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, la Brăila, că nu are cunoştinţă de vreo acţiune de strângere de semnături pentru organizarea unui congres extraordinar pentru îndepărtarea sa de la conducerea partidului şi că toate informaţiile legate de contestarea sa ca lider al PNL sunt ştiri false, "neasumate de nimeni".



"Nu am cunoştinţe despre organizarea unui astfel de congres şi mă îndoiesc că se va întâmpla. Eu comunic cu membri de partid pe toate nivelurile şi, dacă s-ar întâmpla un astfel de lucru, aş şti. Sunt speculaţii, mai ales după ce am depus sesizarea împotriva lui Dragnea şi a lui Dăncilă s-a stârnit un război informaţional, bazat în proporţie de peste 90% pe ştiri false, care nu sunt asumate de nimeni. E o fabrică de ştiri pe surse, care nu au nicio legătură cu realitatea din interiorul partidului. Ca atare, eu cred că lucrurile acestea se vor vedea la Consiliul Naţional. Se va vedea că nu există niciun demers în acest sens şi că toată povestea cu contestarea mea sau punerea la îndoială a legitimităţii leadership-ului asigurat de mine sunt nişte poveşti de adormit copiii", a declarat Orban.



Ludovic Orban a precizat că, în realitate, PNL a crescut în sondaje cu aproximativ 10 procente şi are şanse de a câştiga viitoarele alegeri.



"PNL este singurul partid care a crescut aproape 10 procente. Am preluat partidul în jurul procentului de 18% şi astăzi este între 28%-30%. PNL este poziţionat corect şi a devenit principalul inamic al PSD-ului. De asemenea, PNL este într-o poziţie cu mari şanse de a câştiga viitoarele alegeri prezidenţiale, parlamentare şi locale", a completat Orban. AGERPRES