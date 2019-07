Orban: Premierul Dăncilă trebuie să îl demită de urgenţă pe preşedintele CNAS

PNL îi solicită premierului Viorica Dăncilă să îl demită de urgenţă pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu.



"Ţara arde şi Viorica Vasilica Dăncilă se visează preşedinte, în timp ce se profilează un dezastru bugetar, o criză de o gravitate extremă în ceea ce priveşte funcţionarea autorităţilor locale, în timp ce românii nu mai pot să utilizeze cardurile de sănătate de 22 de zile consecutiv, iar sistemul de sănătate nu poate să furnizeze în condiţii normale serviciile de asistenţă sanitară către cetăţenii români. Situaţia este extrem de gravă şi din acest motiv trebuie luate decizii. Îi solicităm premierului Dăncilă să-l demită de urgenţă pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe domnul Vulcănescu. Nu poate să ceară public demisia pentru că atât numirea, cât şi demiterea preşedintelui Casei de Asigurări sunt făcute de prim-ministru. (...) Dacă nu semnează demiterea preşedintelui CNAS înseamnă că este de acord cu gravele disfuncţionalităţi din sistemul de sănătate care sunt provocate de incompetenţa acestui preşedinte al Casei de Sănătate", a declarat luni preşedintele PNL, Ludovic Orban.



El a susţinut şi că premierul Viorica Dăncilă ar trebui să o demită şi pe Sorina Pintea din funcţia de ministru al Sănătăţii.



"Cred că şi pe doamna Pintea ar trebui să o trimită înapoi la Baia Mare după declaraţiile domniei sale că nu poate să se ia o decizie legată de demiterea preşedintelui Casei de Sănătate în condiţiile evidente în care sistemul de sănătate este pus în paranteze", a afirmat Ludovic Orban.



Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vinerea trecută, că îl va demite pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu îşi va da demisia.



"Domnul Vulcănescu trebuie să înţeleagă că acest lucru nu este opţional. Este un lucru obligatoriu. Dacă dumnealui nu îşi dă demisia, îl voi demite. Voi cere doamnei ministru (al Sănătăţii - n.r.), că aşa se procedează, (...) îl vom demite noi şi vom numi pe altcineva. Nu am întrebat dacă vrea să îşi dea demisia, am spus că trebuie să îşi dea demisia şi acest lucru îl va face", a spus şefa Executivului.



Preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a declarat joia trecută, pentru AGERPRES, că nu a luat în calcul demisia. "Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie", a arătat Vulcănescu.