Orban: România începe să producă măşti FPP2 şi ventilatoare

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi seara, că România va produce măști FFP2 și că se poată discuții cu Dacia-Renalt cu privire la fabricarea de ventilatoare.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că România va produce şi măşti FFP2 de la sârșitul lunii aprilie.

„Pot să anunţ că aproximativ in jurul datei de 25 aprilie, 1 mai, vom avea capacitatea să producem în România şi măsti de tip FFP2 care asigură protecţie de 92%”, a declarat premierul, la Digi24.

Acesta a vorbit şi despre producerea ventilatoarelor la noi în ţară și a nunțat că sunt deja discuţii avansate cu grupul Renault- Dacia.

„Vom produce şi ventilatoare. La ora actuală avem încrederea că vom reuşi să achiziţionăm ventilatoare într-o cantitate importantă. Însă nu am stat numai în aceste căutări, am căutat să găsim surse sigure pentru ventilatoare. La ministerul Apărării este în curs de realizare un prototip de ventilator care va fi un produs autohton. De asemenea am avut discuţii. Şi le multumesc celor de la grupul Dacia- Renault. Am avut discuţii şi avem două variante de a începe producţia de ventilatoare. Fie pe un prototip francez, fie pe baza unui proiect care a fost pus la dispoziţia noastră de către o importantă companie americană. Există de asemenea eforturi care se fac şi de diferite companii şi la Timişoara şi la Târgu-Mureş pentru a avea capacitatea să producem şi noi ventilatoare în România. Am luat de asemenea cele 190 de ventilatoare stricate şi punem în funcţiune aproximativ 90-100 de ventilatoare. Chiar avem o perspectivă cu un grad mare de probabilitate de a contracta 400 de ventilatoare”, a mai spus Ludovic Orban.

Sursa: Mediafax