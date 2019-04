Orban: Salutăm decizia CCR de amânare a pronunţării asupra sesizării depuse de Iordache

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, că salută decizia Curţii Constituţionale de a amâna pronunţarea asupra sesizării depuse de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, liderul liberal cerând CCR să se pronunţe favorabil asupra unei sesizări a PNL referitoare la delegarea atribuţiilor constituţionale ale preşedintelui Camerei Deputaţilor către vicepreşedinţi.



"Curtea Constituţională a luat decizia de amânare a pronunţării asupra sesizării depuse de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, în numele preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, privitor la neconstituţionalitatea completurilor de trei. Salutăm decizia Curţii Constituţionale de amânare a pronunţării asupra acestei speţe şi solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe favorabil asupra solicitării formulate de PNL, şi anume aceea de a nu permite delegarea atribuţiilor constituţionale ale preşedintelui Camerei Deputaţilor către vicepreşedinţi", a declarat Ludovic Orban.



Acesta consideră că printr-o decizie favorabilă la sesizarea PNL, Curtea Constituţională ar putea evita pronunţarea la sesizarea depusă de Florin Iordache.



"PNL, pentru a oferi Curţii Constituţionale posibilitatea de a evita o pronunţarea pe o temă extrem de delicată şi de spinoasă, cum este sesizarea depusă de Florin Iordache, a pus la dispoziţia Curţii Constituţionale instrumentul procedural, constituţional, pentru a nu analiza această solicitare, pentru că, din punctul nostru de vedere, atribuţiile constituţionale ale preşedintelui Camerei Deputaţilor sau Senatului, nu pot fi delegate către vicepreşedinţi şi, cu atât mai puţin, nu poate vicepreşedintele Camerei Deputaţilor să exercite o atribuţie constituţională a preşedintelui Camerei Deputaţilor, atunci când sesizarea se reflectă strict la interesul personal a lui Liviu Dragnea", a adăugat Orban.



Preşedintele PNL consideră că acel conflict juridic invocat de Florin Iordache are scopul de a determina anularea deciziei luate de completul de fond de trei judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul preşedintelui PSD Liviu Dragnea.



"Toată lumea ştie că acest conflict juridic de natură constituţională între autorităţi, invocat de Florin Iordache, are un singur scop şi anume acela de a duce la anularea deciziei luate de completul de fond de trei judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost condamnat Liviu Dragnea. Ori Curtea Constituţională trebuie să înţeleagă foarte clar că nu poate să accepte ca să acţioneze în interesul unui singur om şi că are la dispoziţie sesizarea Partidului Naţional Liberal, care, repet, va fi judecată pe data de 7 mai şi care solicită Curţii Constituţionale să nu considere constituţională delegarea unor atribuţii constituţionale ale preşedintelui Camerei Deputaţilor către un vicepreşedinte al Camerei", a mai spus Orban.

