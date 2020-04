Orban se spală pe mâini de scandalul acordului MAI-BOR: Nu îl cunoșteam în detaliu!

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, că nu cunoștea în detaliu acordul pe care Ministerul de Interne l-a semnat cu Patriarhia și că acesta i-a fost trimis după semnare.

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, că a avut discuţii cu ministrul de Interne Marcel Vela cu privire la acordul dintre BOR şi MAI, însă nu cunoştea în detaliu acest acord. Șeful Executivului spune că acordul i-a fost trimis după semnare şi imediat cum au apărut reacţiile în spaţiul public a fost modificat.

„A existat o discuţie legată de condiţiile de sărbătorire a Sfintelor Sărbători de Paşti. Ministrul de Interne a semnat un acord, o inţelegere cu Preafericitul Patriarh, acea inţelegere chiar dacă, parțial avusesem discuţii cu domnul ministru, nu o cunoşteam chiar in detaliu. Am urmărit cu mare atenţie reacţiile, îngrijorările. Intervenţia Preşedintelui a fost clară şi fermă. Acest acord a fost modificat după discuţiile pe care le-am avut. Nu am intrat într-o analiză în detaliu, am avut doar o discutie cu domnul ministru Vela. Sigur că acordul mi-a fost transmis dupa semnare. Important este să fii atent, să ai reacţie imediată. Numai cine nu munceşte, nu greşeşte şi de fiecare dată când există riscul unei decizii greşite trebuie să ai capacitate să schimbi rapid aceste decizii”. a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, miercuri seara, că acordul dintre MAI și Biserica Ortodoxă Română a fost modificat, avându-se în vedere estimările recente ale specialiștilor pentru următoarele două săptămâni, care prevăd extinderea pandemiei.

Modificarea a fost făcută după ce, în aceeași zi, președintele Klaus Iohannis a spus că va cere ministrului Marcel Vela și premierului Ludovic Orban să revină asupra acordului MAI-BOR, subliniind că le va solicita să găsească o formulă care se încadrează în îndemnul „Stați acasă”.

(sursa: Mediafax)