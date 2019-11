Orban: Situaţia în care s-a ajuns în domeniul energiei riscă să creeze grave prejudicii economiei româneşti

Situaţia în care s-a ajuns în domeniul energiei, din cauza "măsurilor aberante ale guvernelor PSD", riscă să creeze grave prejudicii economiei româneşti, a afirmat miercuri premierul Ludovic Orban.



Întrebat la finalul unui eveniment care a avut loc la ASE când va elimina Guvernul plafoanele la preţurile pentru gaze şi energie electrică, Orban a arătat că este posibil să existe o perioadă de tranziţie în acest sens.



"Din discuţiile pe care le-am avut cu ministrul Economiei, precum şi cu reprezentanţii companiilor din domeniu, există discuţia privitoare la o perioadă de tranziţie de 6-9 luni, maxim un an, încă nu am stabilit perioada aceasta de tranzit. Situaţia în care s-a ajuns, din cauza măsurilor aberante ale guvernelor PSD, în domeniul energiei este o situaţie care riscă să creeze grave prejudicii economiei româneşti", a afirmat premierul.



El a argumentat că toate ramurile care au în structură costul cu energia şi-au pierdut competitivitatea "şi mulţi riscă să-şi piardă profitabilitatea".



"Este vorba de combinate mari cum e Sidex Galaţi, Combinatul de Aluminiu Slatina, Combinatul Siderurgic Hunedoara, e vorba de companii foarte mari care au foarte mulţi angajaţi şi a căror profitabilitate şi competitivitate a fost grav afectată de preţurile la care este vândut gazul şi energia electrică către companii. Şi aici, cu siguranţă, împreună cu ministrul Economiei şi cu ministrul Finanţelor deja am început să discutăm cum putem să creştem competitivitatea acestor companii", a adăugat şeful guvernului.



Întrebat despre situaţia programului Start-up Nation, ediţia a treia, Ludovic Orban a arătat Guvernul că a alocat banii la rectificarea bugetară pentru acest program.



"Am alocat banii acum la rectificare pe programul Start-up Nation. În acelaşi timp, vom face o evaluare a modului în care s-a derulat programul, a modului în care banii care au fost alocaţi, au fost folosiţi pentru obiectivele care sunt stabilite prin reglementările legale şi vom lua o decizie până anul viitor cum va continua acest program", a explicat premierul.

