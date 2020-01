Orban spune că finanţarea pentru partidele politice s-a redus cu 30%

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că în Llegea bugetului de stat a fost introdus un amendament care reduce cu 30% finanţarea pentru partidele politice.



"Nu ştiu cine primeşte mai mulţi bani, nu am făcut astfel de calcule, lucrul cel mai important este că am redus, per total, cu 30% finanţarea pentru partidele politice, apropo de reducerea cheltuielilor. Nu ştiu către cine se duc banii. E un amendament care a fost aprobat la Legea bugetului de stat, un amendament care a scăzut, de exemplu, finanţarea pentru PSD", a spus Orban, într-o conferinţă de presă, la Reprezentanţa permanentă a României pe lângă UE.



El a adăugat că nu ştie dacă, în urma acestei modificări legislative, partidul lui Victor Ponta, PRO România, primeşte mai mulţi bani.



Expert Forum a semnalat, miercuri, faptul că, prin bugetul pe anul acesta, partidele primesc subvenţii în funcţie de numărul parlamentarilor pe care îi au înscrişi la data 1 ianuarie 2020, nu după numărul de voturi obţinute, aşa cum prevedea Legea 334/2006 a finanţării partidelor politice.



"Am luat la cunoştinţă şi apreciem faptul că limitele maxime ale subvenţiilor au fost reduse pentru anul curent la 181 de milioane de lei. Cu toate acestea, acelaşi act normativ a inclus o modificare prin care subvenţiile se acordă potrivit numărului total de parlamentari înscrişi în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020, şi nu conform numărului de voturi obţinute la alegerile locale şi parlamentare, după cum specifică Legea 334/2006 a finanţării partidelor politice", se arată într-un comunicat al Expert Forum, care cere abrogarea acestei noi prevederi.

AGERPRES