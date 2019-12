Orban spune că în bugetul pe 2020 sunt prevăzute sumele pentru mărirea pensiilor şi salariilor, potrivit legislaţiei

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că în proiectul de buget pe anul viitor au fost prevăzute sumele necesare pentru mărirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar şi pentru măririle de salarii, prevăzute în legea salarizării unitare.

„Noi am prevăzut în legea bugetului de stat şi în legea bugetului asigurărilor sociale de anul viitor, pentru că asta e obligaţia noastră, să construim bugetul pe legile în vigoare, am prevăzut sumele necesare pentru creşterea de la 1 septembrie a pensiilor, aşa cum dispune legea. La fel şi pentru salarii. Cum a gândit PSD legea salarizării unitare în sectorul public? Ei au spus, ăsta e salariul în 2018, vreau să aduc salariul în 2022 la atât, să îl dublez, să îl triplez. Au scăzut din salariul din 2022 salariul din 2018, a rezultat o sumă şi această sumă a fost împărţită în patru şi în fiecare an, între 2018 şi 2022, a fost prevăzută o creştere cu câte un sfert din suma respectivă. Am prevăzut banii pentru a putea asigura această creştere, pentru că ea este prevăzută în legea salarizării”, a spus Orban la TVR 1.

El a adăugat că anul 2020 va fi consacrat unei analize extrem de serioase a sistemului de pensii, unei analize comparative cu alte sisteme de pensii, pentru a vedea care sunt cele mai bune sisteme de pensii care funcţionează, astfel încât Guvernul să vină la un moment dat cu un proiect de lege „care să stea în picioare”.

„Unde aţi mai văzut aşa ceva? Nu există nicăieri în lumea asta să te apuci să creşti salariile în sectorul public şi pensiile pe patru ani de zile, să prevezi tu. Pe ce te bazezi? În mod normal orice creştere trebuie să aibă o gândire. (...) La momentul venirii PSD la putere, în 2016, era o formulă cunoscută de pensionari, o formulă pe care o ştiau toţi, în care pensia creştea cu rata inflaţiei şi cu 50% din creşterea salariului mediu brut pe economie. De asemenea, pentru cei care urmau să se pensioneze se aplica indicele acela de corecţie, care este calculat după o formulă stabilită. Lucrurile erau cât de cât previzibile. A venit PSD şi a zis - noi mărim pensiile. Cum le mărim? Pai, aşa, din burtă”, a afirmat premierul.

AGERPRES