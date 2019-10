Orban spune că nu îi retrage pe candidaţii care au primit aviz negativ: A fost un vot politic

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri că nu îi va retrage pe miniştrii propuşi care au primit aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate.



"Ar însemna să-mi neg toată cariera politică de 30 de ani. Nu accept evaluarea pe care o face PSD pentru un candidat de ministru pe care l-am propus. A fost un vot politic, iar modul în care a decurs audierea a arătat că, de fapt, a fost pregătită în detaliu şi a avut scopul de a determina acest vot negativ", a spus Orban la Palatul Parlamentului, după ce Ion Ştefan, pe care l-a propus pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a primit aviz negativ în Comisiile de administraţie ale Parlamentului.



Orban a menţionat că în acest caz a fost dat "un vot politic".



"Nu accept ca Olguţa Vasilescu, ca Rădulescu 'Mitralieră' să fie cei care să stabilească capacitatea unui candidat de ministru din echipa mea de a face reforme în ministerul pe care îl propun şi de a duce la bun sfârşit programul de guvernare pe care l-am prezentat în faţa Parlamentului. Astăzi, exact cum s-a întâmplat şi în cazul domnului Cîţu, dacă vă aduceţi aminte, din cauza faptului că în Comisiile de administraţie ale celor două Camere există o majoritate PSD, s-a impus această majoritate la vot. Nimic altceva. Această majoritate din comisiile PSD este majoritatea care l-a învestit pe un ministru care nu a fost în stare să câştige primăria oraşului din Bistriţa în care a candidat, mă refer la domnul Suciu, l-a învestit pe domnul Stănescu în funcţie şi ca atare nu accept evaluarea", a adăugat el.



Orban a mai spus că Ion Ştefan "este un om care a pus pe picioare, de la firul ierbii, o afacere care a generat dezvoltare în comunitatea locală".



"Prin afacerea pe care a pus-o pe picioare a generat locuri de muncă, a plătit taxe şi impozite la bugetul de stat, iar în ceea ce priveşte povestea casei, vă spun eu cu subiect şi predicat care este povestea casei: recepţia lucrării şi stabilirea valorii de impozitare trebuia să o facă primăria, prin Direcţia de taxe şi impozite. Cu siguranţă, acest caz m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva această situaţie există în municipiul Focşani în foarte multe cazuri, pentru că Direcţia de taxe şi impozite nu face evaluările proprietăţilor şi nu are capacitatea de a stabili cuantumul real al taxelor şi impozitelor. Am stabilit foarte clar: domnul deputat Ştefan şi-a plătit toate impozitele pe care i le-a solicitat Primăria Focşani", a menţionat premierul desemnat.



Întrebat dacă a fost mulţumit de prestaţia lui Ion Ştefan la audierile din comisii, Orban a spus că acesta "a fost emoţionat".



"Trebuie să vă spun că, în ce priveşte pregătirea programului, în ceea ce priveşte toate ideile pe care le-a prezentat, în ce priveşte capacitatea de a îndeplini obiectivele din programul de guvernare, am încredere deplină în domnia sa. Faptul că, în mod evident, a fost emoţionat pentru că nu a participat niciodată la o astfel de execuţie politică, pe care i-a pregătit-o majoritatea PSD, evident că într-o oarecare măsură i-a afectat... Are experienţă cu oamenii, nu cu reprezentanţii PSD, care sunt disperaţi că există riscul ca la conducerea Ministerului Dezvoltării să existe un om corect, care să nu mai înghită toate alocările de resurse subiective, să nu mai înghită facturile umflate, să nu mai înghită toate procedurile viciate pe care le-au generat cei de la PSD", a afirmat el.



Orban a menţionat că va spune luni dimineaţă pe câte voturi contează pentru învestirea guvernului în plenul reunit al Parlamentului.



Ion Ştefan, propus pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în Guvernul Orban, a primit, miercuri, aviz negativ din partea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.



Ştefan a primit din partea parlamentarilor 17 voturi "pentru" şi 19 "împotrivă". AGERPRES