Orban: Sunt extrem de mulţumit de prestaţia miniştrilor propuşi; mergem mai departe

Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a declarat "extrem de mulţumit" de prestaţia pe care miniştrii propuşi în Cabinetul său au avut-o în comisiile de specialitate ale Parlamentului şi a susţinut că cele trei avize negative au fost date în comisiile în care PSD are majoritate.



"Sunt extrem de mulţumit de prestaţia candidaţilor PNL. S-au prezentat la înălţime. Trebuie să readuc aminte că nu a mai existat demult un asemenea proces de audiere a candidaţilor pentru funcţia de ministru, audieri care să dureze trei ore, audieri pe parcursul cărora să se pună zeci de întrebări. (...) Votul dat în fiecare comisie este unul consultativ. Am încredere în fiecare ministru că are deplină capacitate de a conduce ministerul pentru care l-am propus în cele mai bune condiţii, că are capacitatea fiecare să îndeplinească obiectivele din programul de guvernare şi să pună în practică toţi miniştri, alături de mine, soluţiile din programul de guvernare. (...) Mergem mai departe, suntem o echipă hotărâtă", a declarat Orban la Parlament.



El a afirmat că audierea miniştrilor din cabinetele Grindeanu, Tudose şi Dăncilă au fost formale, în contextul în care au durat maxim jumătate de oră, iar preşedinţii de şedinţă au împiedicat parlamentarii Opoziţiei să pună întrebări.



Preşedintele PNL a susţinut că miniştri propuşi au primit aviz negativ în comisiile în care PSD are majoritate deoarece nu sunt respectate regulamentele Parlamentului.



"Nu accept ca evaluarea candidaţilor PNL la funcţiile de miniştri să fie făcută de PSD şi de parlamentarii PSD, nu mai au niciun fel de legitimitate şi de capacitate să stabilească ei dacă un ministru merită sau nu merită să conducă un minister", a declarat Orban, acuzând PSD că a promovat în funcţiile de ministru oameni care au "distrus imaginea ministerelor şi s-au făcut de râs cu fiecare declaraţie".



El a adăugat şi că nu acceptă criticile din partea PSD asupra programului de guvernare.



"Programul PSD nu fost nimic altceva decât un set de minciuni care au fost servite cetăţenilor în mod intenţionat, deşi ştiau foarte bine pesediştii că nu au capacitatea de a pune în practică mai nimic dintre promisiunile electorale", a spus Orban.



În opinia sa, maxim 12% dintre obiectivele propuse de PSD în programul de guvernare au fost îndeplinite în trei ani.



Trei miniştri desemnaţi în Cabinetul Orban, respectiv Florin Cîţu, propus la Finanţe, Violeta Alexandru - la Muncă şi Ion Ştefan - la Dezvoltare, au primit avize negative pentru aceste funcţii din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ceilalţi miniştri propuşi au primit avize pozitive. AGERPRES