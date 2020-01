Orban susţine că poziţia PNL este în favoarea organizării alegerilor anticipate

Partidul Naţional Liberal este în favoarea organizării alegerilor anticipate, context în care o comisie formată din lideri ai partidului va investiga posibilităţile reale de desfăşurare a acestora şi va purta discuţii exploratorii cu toţi partenerii politici pentru a vedea cum se poziţionează aceştia, a declarat luni premierul Ludovic Orban, preşedinte al PNL, după Comitetul Executiv al liberalilor.



"Am avut o discuţie legată şi de o posibilă organizare de alegeri anticipate. Se ştie foarte clar - poziţia PNL este o poziţie în favoarea organizării alegerilor anticipate. Va fi, în schimb, necesar să pregătim foarte bine derularea acestei proceduri. În acest sens, am stabilit o comisie formată din subsemnatul, ca preşedinte al PNL, doamna prim-vicepreşedinte Raluca Turcan şi domnul secretar Robert Sighiartău, ca să investigăm posibilităţile reale de organizare a alegerilor anticipate, să purtăm discuţii exploratorii cu toţi partenerii politici pentru a vedea exact care e poziţia fiecăruia privitor la această procedură de organizare a alegerilor anticipate", a precizat Orban.



El a adăugat că, în acest sens, va comanda şi o analiză sociologică amplă, în condiţiile în care, spune premierul, ''guvernarea este extrem de dificilă cu actualul Parlament''.



"Pentru a putea ajunge la anticipate suntem încă într-o analiză, m-am decis să şi comandăm o analiză sociologică amplă pentru a vedea exact care este opinia oamenilor pentru că noi ţine cont în mare măsură de ceea ce îşi doresc românii. Este clar că o guvernare este extrem de dificilă cu actualul Parlament care este încă oglinda votului dat de oameni în decembrie 2016 şi care păstrează ca principal partid reprezentat în Parlament PSD-ul, care foloseşte toate tertipurile, procedurile şi manevrele posibile pentru a sabota guvernarea şi pentru a încerca să împiedice adoptarea unor acte normative importante sau să tergiverseze intrarea în vigoare a unor acte normative importante. De asemenea, să adopte propuneri legislative care să creeze efecte negative în economie şi în societate", a susţinut Orban.



Liderul liberal a admis că alegerile anticipate ar putea avea loc odată cu cele locale, însă a subliniat dificultăţile care însoţesc un astfel de demers.



"Alegerile locale pot fi organizate între 24 mai şi 14 iunie. În cazul în care s-ar organiza în data de 14 iunie, s-ar putea derula calendarul până la data de 14 iunie. Vă repet, am spus foarte clar că sunt anumite condiţii care trebuie îndeplinite pentru a putea declanşa această procedură de alegeri anticipate, adică trebuie să ai un număr semnificativ de parlamentari care să fie aproape de procentul de 50%, care să-ţi confere garanţia că nu vor vota învestirea a două guverne succesive. Pentru că, în cazul în care nu avem această garanţie, ne putem trezi în situaţia în care demarăm procedura şi, la a doua învestire a Guvernului, PSD, Pro România, care nu vor alegeri anticipate, să voteze ei învestirea Guvernului (...). Noi, dacă luăm decizia să provocăm alegeri anticipate, parlamentarii PNL şi ai altor parteneri politici care susţin ideea anticipatelor clar se vor angaja că nu vor vota învestirea a două guverne succesive, astfel încât să se poată ajunge la situaţia constituţională în care preşedintele României să poată dizolva Parlamentul", a explicat Orban.

www.agerpres.ro