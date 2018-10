Orban:Toader nu a făcut decât să-şi mai cumpere o lună de mandat prin propunerea de revocare a lui Lazăr

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri decizia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, privind declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr, susţinând că această propunere este "absurdă", "stupidă" şi "lipsită de argumente".



"Este o nouă ticăloşie comisă de cel mai penibil ministru al Justiţiei din România, o propunere de revocare absurdă, stupidă, care nu are în spate niciun fel de argument. Toader nu a făcut altceva decât să-şi mai cumpere o lună de mandat de la Liviu Dragnea, executându-i ordinul de a decapita Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (...) Tudorel Toader a arătat că nu este ministrul Justiţiei, că nu este ministrul Justiţiei cetăţenilor români şi nu este altceva decât un avocat al Mafiei şi că nu este altceva decât un călău care a fost năimit să decapiteze toate instituţiile Justiţiei la ordinul lui Dragnea, cu scopul evident de a bloca orice fel de luptă împotriva corupţiei din România, de a politiza aceste institiuţii fundamentale pentru funcţionarea statului de drept din România şi de a le transforma în instrumente ale PSD şi instrumente de reprimare a Opoziţiei din societate. Gestul de astăzi al ministrului Justiţiei, care nu are nicio bază constituţională şi legală, care nu are niciun fel de argument, ne arată câtă dreptate am avut când am decis să depunem moţiunea împotriva acestui individ care îşi bate joc de Justiţia din România", a declarat Orban, pentru AGERPRES.



El a susţinut că Toader sfidează recomandările Comisiei de la Veneţia.



"Este de necrezut cum Tudorel Toader, care a fost răsplătit, pentru toate porcăriile pe care le-a făcut de când a fost numit ministru al Justiţiei, de Dragnea şi de camarila anti-Justiţie din jurul lui cu un nou mandat la Comisia de la Veneţia, este incredibil cum un membru al Comisiei de la Veneţia poate să sfideze literalmente recomandările Comisiei de la Veneţia care au fost adoptate acum două zile. Printre recomandările Comisiei de la Veneţia există recomandarea prin care se solicită autorităţilor din România să nu lase procedura de numire şi procedura de revocare a şefilor Parchetelor doar la cheremul ministrului Justiţiei şi legea să echilibreze această procedură întărind rolul CSM şi al preşedintelui României", a afirmat liderul PNL.



Preşedintele PNL i-a invitat pe deputaţi să voteze moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat miercuri că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului general al României, Augustin Lazăr.



El a prezentat raportul privind activitatea managerială a procurorului-şef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Ministrul a afirmat că faptele enumerate în raport sunt "de netolerat" într-un stat de drept, iar activitatea managerială a lui Lazăr contravine obligaţiilor constituţionale şi legale.



"Considerăm că actele şi faptele enumerate în prezentul raport, de netolerat într-un stat de drept, demonstrează că activitatea managerială a domnului Augustin Lazăr contravine obligaţiilor constituţionale şi legale. În aceste condiţii, nu se mai poate susţine ocuparea în continuare şi exercitarea de către domnia sa a funcţiei de conducere din cadrul Ministerului Public. Toate elementele prezentate susţin gravitatea comportamentelor, mesajelor publice ale procurorului general, care, prin managementul realizat, a deturnat activitatea Ministerului Public de la rolul său constituţional", a susţinut Tudorel Toader.