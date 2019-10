Orban: Voi transmite o scrisoare preşedinţilor celor două Camere, cu un calendar de învestire cât mai rapid

"Eu voi transmite o scrisoare ca prim-ministru desemnat către preşedinţii celor două Camere, în care voi propune un calendar de învestitură. Calendarul de învestitură normal că este, din punctul meu de vedere, fiind o nevoie urgentă pentru învestirea guvernului, un calendar cât mai rapid. Luni să fie Birourile permanente reunite, luni după-amiază şi în cursul zilei de marţi să fie audierea miniştrilor sau marţi să fie audierea miniştrilor, iar miercuri să se convoace plenul pentru realizarea votului de învestitură", a afirmat Orban, întrebat la Parlament dacă va avea discuţii cu preşedintele Camerei, social-democratul Marcel Ciolacu.



Întrebat cum va realiza cvorumul la şedinţa de învestitură, Orban a spus: "Dacă vom avea suficienţi parlamentari care să voteze învestirea guvernului, vom avea şi cvorum".



"Pe de altă parte, mă îndoiesc că nişte formaţiuni politice care vor să mai facă politică în România, să mai obţină voturi de la români ar putea să comită un gest atât de penibil încât să împiedice învestirea guvernului prin boicotarea procedurală sau prin absenţa de la votul de învestitură. Ar fi un comportament imatur, un comportament iresponsabil, un comportament în contradicţie flagrantă cu interesele fundamentale pe care le are România astăzi", a adăugat premierul desemnat.



Ludovic Orban s-a arătat încrezător că Guvernul va trece de Parlament.



"Să nu anticipăm, eu mă menţin încrezător. Continuăm discuţiile. Am încredere că, aşa cum au existat 238 de parlamentari care au înţeles necesitatea de a pune punct guvernării PSD, se vor găsi un număr suficient de parlamentari, minim 233, care să înţeleagă că este vital pentru România să aibă un guvern legitim", a spus Orban, întrebat ce va face în cazul unui eşec.



El a menţionat că a angajat negocieri cu peste 25 de parlamentari pentru a susţine învestirea guvernului, în afară de partidele partenere.



"La ora actuală am angajat negocieri, aşa cum am spus, sunt peste 25 de parlamentari cu care am purtat discuţii până acum şi care cred că ar putea fi convinşi să vină şi să participe la votul de învestitură să voteze învestirea guvernului", a mai spus Orban.



Premierul desemnat a apreciat că, în urma discuţiilor, până la urmă şi PMP va susţine învestirea guvernului.



Potrivit acestuia, lista Cabinetului său va ţine cont de toate discuţiile purtate cu partenerii şi, "cu siguranţă", preşedintele Klaus Iohannis va cunoaşte această listă.



"Partidul Naţional Liberal este în parteneriat cu preşedintele României şi normal că ne consultăm cu preşedintele României în ceea ce priveşte cele mai importante decizii pentru România, cu siguranţă preşedintele României va cunoaşte lista de miniştri", a adăugat Orban. AGERPRES