Orban: Vom căuta cea mai bună soluţie pentru alegerea primarilor în două tururi

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, că va fi căutată cea mai bună soluţie pentru adoptarea proiectului privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.



"Nu trebuie să insiste (preşedintele ţării - n.r.). PNL este cel mai mare susţinător al alegerii primarilor în două tururi. Vom vedea dacă este posibil să deblocăm proiectul de lege de alegere a primarilor în două tururi care a fost parcat neregulamentar la o comisie care aproape îşi dăduse obştescul sfârşit, respectiv Comisia de cod electoral, astfel încât să îl aducem în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor pentru că este depăşit termenul de raport. (...) Deşi din calculele noastre şi discuţiile pe care le-am avut la nivelul Camerei Deputaţilor există o majoritate care susţine adoptarea acestui proiect, dacă acest lucru nu se va realiza vom lua o decizie ulterioară", a declarat Orban, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, întrebat cu privire la declaraţia şefului statului privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.



Despre varianta angajării răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi, Orban a spus: "Să nu ne grăbim să anticipăm".



"Obiectivul nostru este clar, de a permite cetăţenilor din fiecare comunitate locală să aleagă primarul cu 50% plus 1, adică în două tururi, pentru că aşa ni se pare normal ca orice primar care conduce patru ani de zile destinele comunităţii să beneficieze de legitimitatea conferită de votul a jumătate plus unu din cetăţeni", a adăugat el.



Liderul liberalilor a menţionat că a discutat cu preşedintele Iohannis şi despre o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului.



"Am discutat şi despre această eventualitate. Urmează să luăm o decizie legată de acest subiect", a precizat premierul.



Întrebat dacă ia în calcul o ordonanţă de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi, el a răspuns: "Vom căuta cea mai bună soluţie".



Ludovic Orban a fost întrebat şi dacă ştie de o posibilă lipsă de alocare de fonduri la primării din Ilfov şi Cluj.



"Nu sunt în temă. Mă voi informa şi cu siguranţă aici Ministerul Finanţelor, în cazul în care este aşa, deşi cel mult poate fi o eroare tehnică, pentru că în ceea ce priveşte alocările de fonduri acolo readuc aminte că noi am făcut câteva lucruri în favoarea comunităţilor locale. Am crescut de la 60 la 63% procentul din impozitul pe venit care se face venit la bugetele localităţilor. De asemenea, am preluat jumătate din cheltuielile sociale care fuseseră transferate în 2019 pe umerii bugetelor locale la bugetul de stat. Noi am avantajat bugetele comunităţilor locale prin legea bugetului de stat", a precizat premierul.

