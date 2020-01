Orban: Vom proroga termenul de intrare în vigoare a Legii alocaţiilor până la momentul primei rectificări bugetare

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că Guvernul va proroga termenul de aplicare a legii care prevede dublarea alocaţiei pentru copii.

„Ştiţi foarte bine că săptămâna trecută, după analiza pe care am făcut-o cu preşedintele României asupra acestui subiect, am anunţat lucrul ăsta, că preşedintele va promulga şi că noi, deşi dorim creşterea alocaţiei - de altfel alocaţia a şi crescut anul ăsta ca urmare a legii iniţiate de colegul nostru Sighiartău, indexată cu rata inflaţiei - deci noi ne dorim creşterea alocaţiilor, numai că intrarea în vigoare a legii este ulterioară Legii bugetului de stat. În Legea de bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare, care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei, pentru a putea susţine această măsură şi, de altfel, nici nu avem voie, constituţional şi legal, să generăm cheltuieli fără să existe sursă în Legea bugetului de stat. Ca atare, vom proroga termenul de intrare în vigoare până la primul moment în care putem face rectificarea bugetară, şi anume, după data de 1 iulie”, a declarat Ludovic Orban, la plecarea de la evenimentul dedicat Zilei Culturii organizat la Ateneul Român, întrebat dacă Guvernul va proroga termenul în şedinţa de joi.

El a precizat modul în care se poate realiza rectificarea bugetară.

„În ceea ce priveşte problema banilor, rectificările bugetare nu pot fi făcute când i se năzare cuiva. Rectificările bugetare sunt făcute într-un anumit cadru constituţional, legal, care este legat şi de aderarea noastră la Pactul de stabilitate şi creştere. Ca atare, noi trebuie să respectăm nişte reguli în ceea ce priveşte rectificarea bugetară şi vă spun limpede că vom fi extrem de prudenţi şi de responsabili în privinţa angajării oricărei cheltuieli, pentru că obiectivul nostru fundamental este să refacem toate echilibrele economice, să asigurăm o dezvoltare economică nu prin creşterea veniturilor pe hârtie, ci prin creşterea veniturilor care să ducă la creşterea puterii de cumpărare şi care să se bazeze cu adevărat pe ceea ce se bazează în orice ţară civilizată creşterea economică: pe investiţii, pe competitivitate, pe creşterea productivităţii, cercetare, pe aducerea în aplicare a rezultatelor inovării şi cercetării, adică în baza oricărei dinamici economice favorabile. Restul este foarte multă demagogie în România. Toată lumea dă, dar nimeni nu înţelege că pentru a putea da trebuie să ai de unde să dai, iar creşterea resurselor bugetare nu se poate face decât pe baza unei creşteri economice solide”, a spus Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi Legea privind dublarea alocaţiilor pentru copii.

Actul normativ prevede că „alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap”.

