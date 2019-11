Ordinele de începere a lucrărilor pentru tronsonul II al drumului expres Craiova-Piteşti, înmânate în prezenţa premierului

Ordinele de începere a lucrărilor pentru tronsonul II al drumului expres Craiova - Piteşti au fost înmânate vineri, la Balş, în prezenţa premierului Ludovic Orban şi a ministrului Transporturilor, Lucian Bode.



Premierul Ludovic Orban a declarat că prin predarea ordinelor de începere a lucrărilor care au fost înmânate, vineri, la Balş, reprezentanţilor constructorului, au fost îndeplinite în integralitate toate procedurile necesare începerii şi realizării lucrărilor de construcţie a tronsonului II al drumului expres Craiova - Piteşti, care cuprinde două loturi şi prevede execuţia două centuri ocolitoare, a municipiului Slatina şi a oraşului Balş.



"Am ţinut să fiu prezent astăzi, aici, la înmânarea celor două ordine de începere a lucrărilor, care mai erau necesare pentru a putea preda în integralitate şi a putea îndeplini în integralitate toate procedurile pentru începerea şi realizarea lucrărilor de construcţie pe cele două loturi de pe tronsonul II al drumului expres Craiova - Piteşti, pentru că este un proiect început în mandatul de ministru pe care l-am avut între mai 2007 şi noiembrie 2008", a spus Ludovic Orban.



Premierul a amintit că Guvernul României s-a angajat că realizeze drumul expres Craiova - Piteşti printr-un memorandum pe care l-a semnat ca ministru al Transporturilor în Guvernul liberal din perioada 2007-2008, atunci când compania FORD a decis să investească la Craiova.



"Repet toată istoria, în momentul în care compania Ford a decis să investească în Craiova, au existat discuţii, negocieri, între guvernul liberal din acea perioadă şi compania FORD în urma căror discuţii s-a ajuns la semnarea unui memorandum pe care l-am semnat în calitate de ministru al Transporturilor şi printre alte elemente care erau cuprinse în acel memorandum de înţelegere, Guvernul României s-a angajat să realizeze drumul expres Craiova - Piteşti. (...) Din momentul în care mi-am pus semnătura pe memorandumul de înţelegere, am demarat în cea mai mare viteză procedurile de licitaţie pentru selectarea unui consultant care a realizat studiul de fezabilitate şi în urma realizării studiului de fezabilitate au fost aprobaţi de guvernul din acea vreme indicatorii tehnico-economici", a spus premierul.



Ludovic Orban a precizat, referitor la stadiul actual al lucrărilor la drumul expres Craiova - Piteşti, că pentru primul tronson, din judeţul Dolj, de la Craiova, nu este finalizat proiectul tehnic, pentru tronsonul II au fost fost înmânate vineri şi ultimele ordine de începere a lucrărilor, iar pentru tronsoanele III şi IV sunt în derulare procedurile de licitaţie.



"Primul tronson, de la Craiova la Răducăneni, încă nu este finalizat proiectul tehnic, adică butaforia pusă la cale de foştii guvernanţi înainte de alegerile europarlamentare a fost de fapt o mare păcăleală. (...) Pentru ca să se poată ajunge în faza de construcţie a lucrărilor de execuţie, sunt de parcurs nişte paşi. (...) Primul tronson, de la Craiova, nici până astăzi nu are proiectul tehnic realizat. Acolo a fost necesară modificarea proiectului tehnic datorită unui aviz condiţionat care a fost dat de Romgaz, s-a ajuns la o înţelegere între constructor şi Romgaz privind modificarea proiectului tehnic, acest proiect tehnic trebuie să ajungă la Romgaz, conducerea Romgaz ne-a asigurat că va trata cu celeritate acordarea avizului pentru acest prim tronson, astfel încât să poată să fie aprobat proiectul tehnic şi să fie parcurşi toţi paşi necesari pentru a se ajunge efectiv la faza de construcţie. În ceea ce priveşte tronsonul III şi tronsonul IV, este demarată procedura de licitaţie şi suntem în faza de clarificări, în care companiile cer clarificări. (...) Am încredere, cel puţin pe aceste două loturi din tronsonul II, că viteza de execuţie va fi chiar mai mare decât cea prevăzută în contract. De asemenea, (...) să nu existe niciun fel de probleme legate de planificarea financiară, astfel încât să putem să asigurăm fluenţa lucrărilor, să nu apară întârzieri în realizarea lucrărilor şi să contribuim la o realizare a lucrărilor cu o viteză cât mai mare. Cele două loturi din tronsonul II sunt foarte importante pentru că ele cuprind centura Balşului şi centura Slatinei", a mai declarat Ludovic Orban.



Ministrul Transporturilor a spus că pentru cele două loturi din tronsonul II al drumului expres Craiova - Piteşti antreprenorul va executa lucrările este unul "serios".



"Tronsonul II, cu cele două loturi, I şi II , din drumul expres Craiova - Piteşti, este în execuţie şi din fericire pentru beneficiar are parte de un antreprenor serios. Am avut o colaborare şi avem o colaborare foarte bună la nivel de CNAIR - antreprenor. Astăzi suntem prezenţi pentru a înmâna ultimele ordine de începe a lucrărilor pe cele patru secţiuni din lotul unu, respectiv lotul doi, neacordate până în acest moment. Vreau să vedeţi o diferenţă între abordarea total iresponsabilă şi total neserioasă din partea celor care au făcut acea mascaradă în luna mai, când au pus câteva borduri pe domeniul public şi s-au oprit şi abordarea noastră, a guvernului Ludovic Orban. Astăzi, împreună cu antreprenorul, vă putem garanta că întreg lotul unu de 18,5 kilometri, respectiv lotul doi - 21,35 kilometri, nu mai are nicio problemă, niciun blocaj, practic antreprenorul poate să-şi asume termene foarte clare. Astăzi, practic se înmânează ordinele de începe pentru secţiunile lipsă din cele două loturi din tronsonul II", a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.



Potrivit reprezentantului constructorului, termenul de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni.

