Teodorovici, despre gratuităţile pentru studenţi: Dorinţa, intenţia şi decizia Ministerului de Finanţe nu sunt de a tăia, ci strict de a îmbunătăţi activitatea studenţească

Dorinţa, intenţia şi decizia Ministerului de Finanţe nu sunt de a tăia călătoriile gratuite cu trenul pentru studenţi, ci strict de a îmbunătăţi activitatea studenţească, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern.



"Pot să vă spun că dorinţa, intenţia şi decizia Ministerului de Finanţe şi a Guvernului este strict în sensul de a îmbunătăţi activitatea în cazul de faţă studenţească. Nu vrea nimeni să taie. Văd că s-a aplicat această idee tot timpul, de a se tăia. La întâlnirea cu studenţii am şi spus-o foarte clar că şi dacă se dublează impactul bugetar, să se poate face acest lucru, dar pentru activităţi care sunt cu adevărat în sprijinul activităţii universitare", a spus Teodorovici, întrebat ce soluţii a găsit pentru călătoriile gratuite cu trenul pentru studenţi.



El a precizat că în zilele următoare vor fi prezentate soluţii în acest sens, agreate cu studenţii şi în beneficiul acestora, şi care vor fi cuprinse într-un pachet de măsuri.



"Mă uit la toate comentariile din spaţiul online şi toate sunt în sensul celor pe care noi le-am discutat ca şi Guvern. Repet, nu pleacă nimeni de la o idee preconcepută. Am venit şi eu cu câteva idei şi soluţii pe care studenţii le-au agreat, dar este totuşi curios că nu le-au prezentat şi în spaţiul public, dar o să le prezint eu, ei fiind încă la o vârstă foarte fragedă şi încă nu aşa siguri pe ei, poate, dar repet este un dialog corect, deschis, ceea ce trebuie să fie. Veţi vedea în următoarele zile în ce pachet se concluzionează această discuţie, repet în beneficiul studenţilor şi repet nu plecăm de la ideea de a tăia. Nu tăiem, alţii au tăiat, trebuie să vă dezvăţaţi de această etichetă", a mai spus Teodorovici.



Întrebat de un jurnalist dacă a avut timp să se informeze referitor la existenţa unor gratuităţi similare pentru parlamentari şi dacă şi în cazul lor acestea vor fi limitate, Teodorovici a dat de înţeles că încă nu deţine exact informaţia referitoare la această facilitate şi a răspuns: "Dacă această facilitate există, eu vă spun că va fi parte a acelui pachet pe luna august".



"Credeţi-mă, azi noapte am plecat la ora 3 - 4 dimineaţa de la birou, este un fapt notoriu, de la birou nu din altă parte, dar dacă această facilitate există, să spunem, eu vă spun că va fi parte a acelui pachet de măsuri pe luna august. Cu tot respectul faţă de toţi colegii, repet: trebuie să fim mai atenţi cu banul public pentru că acest ban este banul ţării, mai atent decât cu banul privat, privatul poate şi îşi permite orice fel de posibilitate faţă de banul lui, dar statul trebuie să fie garantul că acel ban public care vine de la populaţie este gestionat într-un mod cât mai corect", a adăugat şeful MFP.



La întrebarea "Ce v-a oprit până acum să fiţi atent cu banul public?", Teodorovici a răspuns: "Am fost tot timpul atent, să ştiţi!", dar întrebat ulterior "Ce vă determină acum să fiţi mai atent?", replica ministrului a fost: "Astăzi sunt mai atent şi dvs. sunteţi astăzi mai decât ieri şi mâine mai decât azi".

