Paleologu, despre Iohannis şi Barna: Unul nu spune nimic, celălalt are referinţe interesante, a văzut filme

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, afirmă despre alţi doi competitori, Klaus Iohannis şi Dan Barna, că "unul nu spune nimic, iar "celălalt are referinţe interesante, a văzut nişte filme".



"Unul nu spune nimic, celălalt are referinţe interesante, a văzut nişte filme. La nivel personal mi-e mai simpatic Barna. E un om cu care îţi place să bei o bere. L-aş numi ministru pe Dan Barna. Cât despre preşedintele Iohannis, e foarte legat de Sibiu şi e bine să ţinem cont de ce-şi doreşte omul", a declarat duminică Paleologu, fiind întrebat pe cine ar susţine în turul II la alegerile prezidenţiale.



El a adăugat că Iohannis a făcut un lucru "bun" ţinând piept PSD-ului, dar cam "intermitent".



"A făcut un lucru, a ţinut piept PSD, ceea ce e foarte important. De fiecare dată când a arătat cu degetul către samavolniciile fără număr ale PSD-ului, l-am aplaudat, l-am susţinut, l-am încurajat, dar a făcut-o cam intermitent", a apreciat Paleologu.



Cât despre Barna, acesta a spus că nu ar fi candidat dacă USR-PLUS ar fi avut un candidat mai bun, dar "nu e cazul".



"Dacă ar fi fost Cioloş, nu aş fi candidat (...). Dacă ar fi fost un alt candidat, mai bun, din partea USR-PLUS, nu aş fi ezitat să-l susţin. Dar nu e cazul. Nu aş vrea ca Dan Barna să se supere pe mine, i-aş spune-o, cu toată francheţea, la un pahar de bere. Oricând îl numesc într-un post de ministru, dar pentru preşedinţia României, referinţele la Star Trek, Games of Thrones şi Matrix nu sunt suficiente. E important să cunoşti bine Constituţia, să ai o bună cultură politică, să ai o bună experienţă internaţională, diplomatică. Poate că o va dobândi în timp şi sunt dispus să îl ajut în această direcţie", a afirmat Paleologu.



În opinia sa, specificul alegerilor din 2019 este dispersia votului.



"Prăjitura dreptei, în primul tur, e pe undeva la 54%. Împărţiţi la trei şi veţi vedea că bătălia se va da undeva între 18 şi 22%. Este vorba de un fenomen care ţine şi de dispersia votului în aceste alegeri. Specificul alegerilor din 2019 este această dispersie a votului", a mai precizat Paleologu.



Theodor Paleologu este candidatul Partidului Mişcarea Populară la alegerile prezidenţiale din noiembrie, acesta fiind votat în unanimitate duminică de membrii Colegiului Naţional al partidului, la propunerea preşedintelui de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Băsescu.

AGERPRES