Paleologu: Iohannis se consideră Zeus din Olimp, are o atitudine profund nedemocratică

Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, l-a criticat, duminică, la Alba Iulia, pe preşedintele Klaus Iohannis că nu participă la dezbateri, spunând despre acesta că "se consideră Zeus din Olimp, care nu mai discută cu nimeni", opinând că şeful statului ar avea astfel o atitudine nedemocratică.



"Evident, toată lumea crede că avem o campanie fără dezbatere şi bruiată de criza guvernamentală. Sunt două fenomene care, împreună, duc la acest rezultat, de non-campanie, de fapt. Într-adevăr, cetăţeanul se află în situaţia cetăţeanului turmentat din Caragiale, dar nu pentru că ar fi băut ceva, ci pentru că, pur şi simplu, sunt candidaţi care îşi bat joc de noi. Peştele de la cap se împute, iar atitudinea preşedintelui Iohannis este profund nedemocratică. El se consideră Zeus din Olimp, care nu mai discută cu nimeni, nu se coboară printre muritori", a declarat, într-o conferinţă de presă, Theodor Paleologu.



Candidatul PMP a adăugat că "partea proastă e că exemplul atât de negativ pe care îl dă preşedintele Iohannis este imitat" de alţii.



"Avem un fel de cascadă a ridicolului. Este ridicolul primar, ridicolul suveran, jupiterian, olimpian al preşedintelui, care nu discută cu nimeni.

După aia este ridicolul secundar, al doamnei Dăncilă, care spune că ea nu discută decât cu 'Jupiter din Olimp', şi apoi, evident, este ridicolul terţiar, reprezentat de domnul Barna, care spune că nu discută decât cu ceilalţi doi", a susţinut Paleologu.



El a opinat că aceste "pretexte ridicole văduvesc România de o dezbatere aşa cum ar trebui", în condiţiile în care dezbaterea este esenţa democraţiei.



"În plus de asta, în 2019, campania electorală e bruiată de o criză guvernamentală regizată, care are ca scop marele blat Iohannis-Dăncilă. În mod evident, domnul Iohannis are tot interesul să se regăsească în turul doi cu doamna Dăncilă", a mai spus Theodor Paleologu.



Candidatul PMP a menţionat că, în pofida acestor lucruri, campania sa nu e deloc anostă, dimpotrivă.



Paleologu, care a susţinut că este singurul candidat "realmente de dreapta", a amintit şi că programul său este structurat în jurul a trei piloni principali - respect, educaţie şi performanţă, iar pentru fiecare pilon sunt prevăzute câte 10 măsuri. AGERPRES