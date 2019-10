Paleologu: Mă tem că Guvernul PNL va fi unul precum cel din 2007-2008

Theodor Paleologu, candidatul al PMP la prezidenţiale, a declarat că, în opinia sa, Guvernul PNL va fi precum "cel din 2007-2008, adică susţinut de (...) partide care au fost aliate cu PSD sau provin din PSD".



"Ar fi de dorit, ar fi fără îndoială de dorit, însă tare mă tem că o să fie un Guvern PNL precum cel din 2007-2008, adică susţinut de Ponta, de Tăriceanu, de UDMR, adică de partide care au fost aliate cu PSD sau provin din PSD. Asta arată încă o dată că trebuie schimbată Constituţia, pentru că un asemenea guvern nu poate să facă prea multă treabă fiind la cheremul lui Ponta, Tăriceanu şi aşa mai departe. Deci, asta arată încă o dată că trebuie să modificăm Constituţia şi trebuie să dăm preşedintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul, fără procedura atât de complicată prevăzută în Constituţie", a afirmat Theodor Paleologu, miercuri, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă noul guvern va fi instalat până la data de 10 noiembrie, data primului tur al alegerilor prezidenţiale.



El a semnalat că în programul de candidat al lui Dan Barna, USR PLUS, este prevăzută "o procedură încă şi mai complicată decât cea din Constituţia actuală, şi anume un referendum pentru dizolvarea Parlamentului".



Paleologu a precizat că nu are cunoştinţă despre rezultatul final al negocierilor dintre PMP şi PNL, adăugând că de acest lucru se ocupă preşedintele formaţiunii, Eugen Tomac.



Întrebat cu ce fel de Guvern i-ar plăcea să lucreze, el a spus: "Aici nu e cu pe plăcute, trebuie să lucrezi cu guvernul care iese din urne, însă, să nu uităm un lucru, vor fi 2 etape, etapa decembrie 2019 şi etapa noiembrie 2020".



"În 2020 vor avea loc alegeri iar planul meu este ca, până atunci, aproape un an de zile, să duc o campanie susţinută pentru reformarea Constituţiei. Va fi în viziunea mea principala temă a alegerilor din 2020, schimbarea regimului politic, şi mă voi învesti pentru acest proiect, fără a susţine un partid anume, pentru că nu aceasta este menirea preşedintelui. Preşedintele trebuie să aibă un proiect pentru ţară, asta îmi propun să fac şi să invit în slujba acestui proiect toate forţele politice care înţeleg că e nevoie de o schimbare a regimului politic, (...) de schimbare a Constituţiei", a mai declarat Paleologu.

