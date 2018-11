Viorica Dăncilă nu mai merge să dea explicații în Parlament

Dezbaterea 'Ora prim-ministrului' de miercuri din plenul Camerei Deputaţilor la care ar fi trebuit să participe Viorica Dăncilă a fost amânată pentru o dată ulterioară, premierul participând, la Cotroceni, la depunerea jurământului de către George Ciamba pentru funcţia de ministru delegat al Afacerilor europene, a anunţat secretarul Camerei Deputaţilor Georgian Pop.



"La ora 10,00, aici, în Parlament, aveam stabilită 'Ora prim-ministrului' şi tot la ora 10,00, domnul preşedinte Klaus Iohannis a stabilit ora depunerii jurământului de către domnul Ciamba (pentru portofoliul de ministru delegat al Afacerilor europene - n.r). Practic, doamna prim-ministru fiind la depunerea jurământului la Cotroceni, neputând să participe, am decis să amânăm 'Ora prim-ministrului' pentru o dată ulterioară. Într-o şedinţă viitoare de Birou permanent vom stabili când reprogramăm "Ora prim-ministrului' ", a precizat Georgian Pop.



Secretarul Camerei a explicat că dezbaterea nu putea fi amânată cu o oră sau două, întrucât nu se ştie exact cât va dura ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni.



"Nu putem şti exact cât durează festivitatea sau dacă după aceea mai există discuţii. Neputând să facem noi programul de la Cotroceni şi fiind ora 10,00, ora de începere la Cotroceni, şi aici la Camera Deputaţilor, am decis amânare. Mi se pare o decizie firească. Nu putem să stabilim noi sau să punem termene să dureze festivitatea 5 minute sau 45 de minute sau o oră ", a adăugat Pop.



Dezbaterea politică a fost solicitată de grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, cu tema "Angajamentul Guvernului Dăncilă privind respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi ale reprezentanţilor instituţiilor UE referitoare la modificările legilor Justiţiei, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală".



PNL solicitase iniţial prezenţa premierului în plen în săptămâna 5 - 9 noiembrie, însă Viorica Dăncilă a transmis o scrisoare conducerii Camerei Deputaţilor în care anunţa că în această perioadă are programate alte evenimente.



Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).



"Evoluţiile din ultimele 12 luni din România pun sub semnul întrebării sau dau înapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeană a venit cu opt noi recomandări în cadrul raportului MCV pentru România", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepreşedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.



De asemenea, tot marţi, Parlamentul European a adoptat rezoluţia nelegislativă privind statul de drept în România, cu 473 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă şi 40 de abţineri, un text care afirmă "profunda preocupare" a eurodeputaţilor faţă de reforma legislaţiei judiciare şi penale din România şi "condamnă intervenţia violentă şi disproporţionată a forţelor de poliţie în timpul protestelor de la Bucureşti" din luna august. AGERPRES