Parlamentul se reunește mâine, pentru a vota prelungirea stării de urgență

Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților au decis ca votul pentru aprobarea sau nu a Decretului prezidențial prin care se prelungește, cu încă o lună, starea de urgență să aibă loc mâine, începând cu ora 12.00. Parlamentarii își vor exprima votul prin mijloace electronice. Liderii Pro România și ALDE au reiterat faptul că nu vor vota pentru prelungirea stării de urgență, în condițiile prevăzute în noul decret, în timp ce UDMR, chiar dacă este de părere că Guvernul a făcut gafe, recomandă parlamentarilor să aprobe prelungirea stări de urgență. USR, PMP și PNL vor vota, de asemenea, pentru. Singurul partid care nu a făcut un anunț concret este PSD, care urmează ca astăzi să se întrunească într-o ședință de Comitet Executiv pentru a lua o decizie.

Potrivit OUG 1/1999, starea de de urgență se instituie de președintele României, prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. În termen de cel mult 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, președintele României solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate. În situația în care Parlamentul nu încuviințează starea instituită, președintele României revocă de îndată decretul, măsurile dispuse încetându-și aplicabilitatea.

Până în acest moment, nu există dubii potrivit cărora parlamentarii PNL și PMP nu ar vota prelungirea stării de urgență. O atitudine similară o are și USR, care, prin vocea lui Dan Barna, precizează că Uniunea va aproba măsura. „Este evident că nu am trecut de faza cea mai grea a pandemiei și e nevoie în continuare de măsuri speciale. Noi, USR, am spus mereu că vom contribui cu toate puterile noastre la depășirea momentului dificil prin care trecem”, a precizat Barna.

Deși critică Guvernul, liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că va recomanda colegilor săi parlamentari să voteze acest decret prezidențial. „Nu tot ce face Guvernul în această perioadă este în regulă, dar este nevoie de prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună”, a spus Kelemen Hunor, care a adăugat că, în această perioadă, au fost multe decizii luate de Guvern care pot fi sancţionate, fiind extrem de multe bâlbâieli.

Ponta și Tăriceanu nu vor aproba decretul

La polul opus se află reprezentanții partidelor de Opoziție. Primul care a reacționat dur la adresa lui Klaus Iohannis este liderul Pro România, Victor Ponta. „Eu, după ce l-am ascultat pe domnul Iohannis acum zece minute, m-am decis. Voi vota împotriva prelungirii stării de urgență și voi și justifica prin faptul că nu mai sunt de acord ca încă 30 de zile să dăm un bilet în alb și să stăm blocați și să nu știm ce se întâmplă economic”, a declarat fostul premier.

O poziție identică a avut și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care, de altfel, anunța încă de la sfârșitul săptămânii trecute că va vota împotriva prelungirii stării de urgență. După emiterea noului decret, Tăriceanu a reiterat faptul că nu va vota măsura, arătând că „nu toate județele din țară sunt afectate. Unele din ele nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui să își desfășoare activitatea în mod normal. În al doilea rând, autoritățile profită de suspendarea regulilor democratice fie pentru a umple buzunarele amicilor politici cu contracte grase, fie pentru a-și pune oamenii în diferite funcții. Ați auzit care sunt prevederile decretului”, susține Tăriceanu. Fostul șef al Senatului arată că autoritățile instituie obligații doar pentru cetățeni și nu și pentru ele. „Atrag atenția că se refuză în continuare discuția privind reîntoarcerea la muncă și repornirea economiei”, a adăugat acesta.

PSD urmează să ia, astăzi, o decizie, în Comitetul Executiv Național.