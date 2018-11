Paul Stănescu: Rezoluţia PE la adresa României este nedreaptă

Rezoluţia adoptată de Parlamentul European la adresa României este una "nedreaptă", iar raportul MCV reprezintă "un pumn aplicat suveranităţii naţionale", a afirmat, miercuri, vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.



"Mi se pare că, prin rezoluţia nedreaptă adoptată ieri şi prin publicarea raportului MCV, care reprezintă un pumn aplicat suveranităţii naţionale în materie de legiferare internă, UE a ridicat din nou un zid între Vestul şi Estul Europei. România şi românii nu merită un asemenea tratament! România este un stat european şi trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi cu toate statele membre ale Uniunii Europene, nu să fie tratată ca un stat de mâna a doua. Am fost şi suntem deschişi permanent dialogului şi cooperării cu toate forurile UE, am dovedit că suntem un membru loial şi implicat, că apărăm şi respectăm valorile Uniunii Europene şi cred că toate statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal", a declarat Stănescu, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES de MDRAP.



În opinia vicepremierului, "este greu de înţeles introducerea unor condiţionalităţi pentru România, sub pretextul afectării progreselor în Justiţie, pentru că Justiţia trebuie să fie garanţia că legile şi drepturile cetăţenilor sunt respectate, şi nu să reprezinte un tărâm al abuzurilor".



"Am prezentat argumente solide privind modificările legislative în domeniul Justiţiei, ori de câte ori a fost nevoie. În schimb, primim aşa-zise 'recomandări' să ne ignorăm Constituţia şi alte 'ţinte de atins' pentru a fi consideraţi egali cu celelalte state membre, precum şi o rezoluţie în Parlamentul European care propune o Justiţie oarbă la abuzuri. Este de neacceptat ca România şi cetăţenii români să devină un 'sac de box' şi să fie atraşi în jocul unor politicieni cu diferite interese personale! Se apropie alegerile europarlamentare, dar interesul unora de a câştiga din nou poziţii privilegiate în Parlamentul European nu trebuie să fie mai presus de binele şi interesul ţării pe care trebuie să o reprezinte!"?", a transmis Paul Stănescu.



Marţi, Comisia Europeană a recomandat României, în raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să suspende imediat punerea în aplicare a legilor Justiţiei şi a ordonanţelor de urgenţă ulterioare şi să le revizuiască ţinând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, cât şi de cele formulate de Comisia de la Veneţia şi de Grupul de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO). AGERPRES