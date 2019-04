Paul Stănescu: Românii trebuie să iasă la vot pe 26 mai şi să se exprime aşa cum cred ei

Senatorul Paul Stănescu, preşedinte al PSD Olt, a afirmat luni că românii trebuie să iasă la vot pe 26 mai şi să se exprime aşa cum cred ei.



"Nu am văzut întrebarea (pentru referendum - n.r.), deocamdată am văzut numai vorbe, nu am văzut lucruri concrete, ne-a spus că o să facă un referendum preşedintele, dar nu am văzut întrebarea", a declarat Paul Stănescu la Parlament.



Fiind întrebat dacă românii ar trebui îndemnaţi să iasă la vot, liderul PSD Olt a spus: "Da, eu cred că românii trebuie să iasă la vot şi vreau să vă mai spun un lucru: în 2014, prezenţa la vot la europarlamentare cea mai mare a fost în judeţul Olt, 47,2% (...). Deci, aşa că e bine ca românii să vină la vot să-şi exprime votul aşa cum cred ei ".



Preşedintele PSD Olt participă, alături de lideri din mai multe organizaţii judeţene ale PSD, la o reuniune cu membri din conducerea centrală a partidului privind organizarea campaniei social-democraţilor pentru europarlamentare. AGERPRES