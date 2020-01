Paul Stănescu spune că PSD trebuie condus de o echipă aleasă aşa cum conclavul alege papa

Lucian Alecu

Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stănescu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că alegerea conducerii partidului ar trebui făcută similar modului în care este ales papa la Vatican, adică să fie aleşi cei mai buni social-democraţi, iar echipa respectivă "să fie o fotografie frumoasă".



"Într-adevăr PSD trebuie condus de o echipă, o echipă care trebuie să fie, am făcut o comparaţie,( ...) aşa cum conclavul alege papa, cam aşa îmi doresc eu (...) să fie aleasă echipa de conducere a PSD. Să fie o fotografie frumoasă, cum spun eu, şi să fie aleşi în conducerea centrală a PSD cei mai buni colegi care pot să reprezinte PSD în aceste momente nu prea plăcute, în care venim după pierderea a două rânduri de alegeri", a spus Paul Stănescu la Iaşi, unde a participat la Conferinţa de alegere a delegaţilor pentru Congresul PSD.



Stănescu s-a arătat convins că PSD este pregătit pentru orice "bătălie" politică şi va câştiga atât la alegerile locale cât şi la cele parlamentare, indiferent când ar avea loc acestea din urmă.



"Dar în acelaşi timp, am convingerea, când alţii ne-au cântat prohodul sau ne spun să dispărem din politică, în momentele grele, PSD a renăscut ca pasărea phoenix, de fiecare dată am reuşit să ne strângem, să fim uniţi, să fim solidari, să avem încredere în noi, să câştigăm alegerile. Eu sunt convins că vom câşţiga şi alegerile locale şi cele parlamentare, la data la care vor fi ele, nu ne este teamă nici de anticipate, nici de două tururi. PSD sunt convins că va fi pregătit pentru orice bătălie politică", a conchis Paul Stănescu.

AGERPRES