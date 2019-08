Petrache: Nu vreau să aud cum nu se pot face anticipate; se pot face dacă dorim binele României

Adrian Manolache

Preşedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, afirmă că PNL este obligat să depună moţiune de cenzură, pentru că e singura variantă pentru România, avansând ipoteza alegerilor anticipate dacă se doreşte "binele României cu adevărat".



"Era prea tern jocul campaniei pentru prezidenţiale şi l-au mai agitat 'băieţii' un pic. Ponta ştie că dezvoltarea lui Pro România se poate face doar prin decesul PSD. Şi cu absorbţia ALDE. Fără să mai ţină oricum cont de doctrină. PNL-ul, partid istoric şi principalul partid de opoziţie, e obligat să depună moţiune de cenzură pentru că e singura variantă pentru România. Noi trebuie să fim deasupra jocurilor pe sub masă sau în logica unor partide mici care au ca singur scop să câştige încă trei voturi. (...) Colaboratorii mei ştiu că nu-mi place să mi se explice cum nu se poate face ceva. Nu vreau să aud cum nu se pot face anticipate. Se pot face dacă dorim binele României cu adevărat", a scris Petrache, marţi, pe Facebook.



În opinia lui Petrache, singura soluţie sunt alegerile anticipate.



"Întrebarea fundamentală este - ce e mai bine pentru România? Încă un an şi jumătate de interimat şi haos sau stabilitate? Stabilitatea nu poate fi atinsă printr-un guvern minoritar şi interimar. România are nevoie de un guvern învestit printr-un vot clar şi o viziune solidă pe termen scurt şi mediu. Deci, singura soluţie sunt alegerile anticipate", a adăugat Petrache.

AGERPRES