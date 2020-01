Planul prin care PSD poate dejuca scenariul anticipatelor. Ce riscuri politice implică

Partidul Social Democrat se reunește, săptămâna viitoare, pe data de 14 ianuarie, în prima ședință a Comitetului Executiv, pentru a bate în cuie depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului PNL. De asemenea, social-democrații, în frunte cu liderul interimar Marcel Ciolacu, vor supune la vot inclusiv refacerea unei majorități parlamentare, alături de Pro România și de ALDE. Acest plan, dacă va reuși, va închide scenariul alegerilor parlamentare anticipate, însă este unul riscant. Deoarece, în Opoziție, PSD ar avea șanse să se refacă până la sfârșitul anului. Nu însă și la guvernare, acolo unde a pierdut, în ultimii trei ani, peste 15 procente.

Scenariul pus la cale de PNL și de Klaus Iohannis este acela ca, odată cu alegerile locale din luna iunie, să fie organizate și alegeri parlamentare anticipate. Scopul, PNL este pe „val” și, neerodat încă la guvernare, speră să îi dubeze numărul de parlamentari în noua legislatură. Pentru aceasta, este nevoie să se parcurgă mai mulți pași procedurali, care implică demisia sau demiterea premierului Ludovic Orban, desemnarea a doi candidați pentru funcția de prim-ministru care, consecutiv, să nu treacă de votul de învestitură și dizolvarea Parlamentului.

PSD are un contra-plan, pe care îl va pune în acțiune începând cu săptămâna viitoare. Marcel Ciolacu a precizat că marți va avea loc ședința CEx, unde se va stabili programul strângerii de semnături în vederea depunerii unei moțiuni de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Orban, mai ales că este posibil ca unele dintre temele moțiunii să aibă legătură cu intenția liberalilor de a modifica legislația electorală. Planul mai prevede că, în cazul unui succes al moțiunii de cenzură, să se reconstruiască o majoritate parlamentară în jurul PSD, care să dea un nou Guvern.

Nou premier de la actuala Opoziție

Conform articolului 103, alineat 1 din Constituția României, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor politice reprezentate în Parlament. Pentru dărâmarea Guvernului PNL, dar și pentru instalarea unui alt Executiv, este nevoie de voturile a 233 de senatori și deputați. În acest moment, PSD are 198 de parlamentari și, împreună cu cei 33 de parlamentari ai Pro România, le mai trebuie două voturi pentru a prelua majoritatea. ALDE are, de asemenea, în prezent, 21 de senatori și deputați. Cu mult peste majoritatea care să genereze nominalizarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

O moțiune de cenzură poate fi depusă de un partid politic o singură dată pe sesiunea parlamentară. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că, în această sesiune parlamentară, va fi depusă această moțiune de cenzură.